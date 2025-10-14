ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕　美味烤羊肉不用飛日本

▲▼成吉思汗大黑屋。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

▲成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

記者黃士原／台北報導

來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，預計10月24日開幕。

大黑屋自2002年創業以來，始終堅持使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（Chilled），入口鮮嫩無羶味，再以考究的炭火、鑄鐵鍋與七輪的傳統烤法，搭配自家研發的醬汁與香料，完整展現出肉質的香氣與層次，奠定「成吉思汗烤肉代名詞」的地位。

大黑屋至2024年12月止，品牌在北海道有2家分店，東京3家，愛知縣則有2家，已成為日本全國知名的燒肉連鎖餐廳，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，預計10月24日開幕。

▲東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店10月16日至11月19日邀請東京代官山排隊甜點名店「DOLCE TACUBO」來台客座，帶來現烤費南雪、法式可麗露、焦糖布丁、卡士達泡芙，以及花漾霜淇淋等5款甜點，即日起開放預購。

來自東京代官山的 DOLCE TACUBO以「星級甜點」聞名，店名取自義大利文 dolce（甜點），以及曾經榮獲東京米其林一星的義大利餐廳Tacubo，店內銷售的甜品都出自該餐廳主廚田窪大祐之手，目標是將高端餐飲的精神延伸至外帶甜點。

關鍵字： 美食雲 燒烤 成吉思汗 台北美食 烤羊肉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

#萬聖節 夫妻檔化身插頭&插座 通電還會亮XD

推薦閱讀

日式漢堡排「肉旨房」創始店熄燈

日式漢堡排「肉旨房」創始店熄燈

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

台東海景別墅住一晚！坐躺戶皮夜眺星空

台東海景別墅住一晚！坐躺戶皮夜眺星空

翰林茶館第2波生日慶活動明開跑

翰林茶館第2波生日慶活動明開跑

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

高麗園宜蘭新月店平日午餐不限時活動到年底

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

必勝客萬聖節限定黑咖哩黃金豬排比薩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

金山新飯店徵「試住員」逾6千人搶報

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

1680秒全台最長煙火在宜蘭

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

欣葉小聚美麗華店10/20開幕

日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝

凱撒「2699元住宿券」5飯店只要用1張

明德水庫自行車暨環湖步道明年底完工

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

日式漢堡排「肉旨房」創始店熄燈

成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕

台東海景別墅住一晚！坐躺戶皮夜眺星空

翰林茶館第2波生日慶活動明開跑

巴菲特最愛「DQ冰淇淋」回歸台灣

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

彰化「鐵道餐廳」感受高鐵呼嘯而過！

珍煮丹「冬茶花系列」新上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366