成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕　美味烤羊肉不用飛日本

▲成吉思汗大黑屋台灣首店10/24開幕。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

記者黃士原／台北報導

來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，預計10月24日開幕。

大黑屋自2002年創業以來，始終堅持使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉（Chilled），入口鮮嫩無羶味，再以考究的炭火、鑄鐵鍋與七輪的傳統烤法，搭配自家研發的醬汁與香料，完整展現出肉質的香氣與層次，奠定「成吉思汗烤肉代名詞」的地位。

大黑屋至2024年12月止，品牌在北海道有2家分店，東京3家，愛知縣則有2家，已成為日本全國知名的燒肉連鎖餐廳，今年宣布進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上，預計10月24日開幕。

▲東京甜點名店「DOLCE TACUBO」10/16來台快閃。（圖／晶華提供）

台北晶華酒店10月16日至11月19日邀請東京代官山排隊甜點名店「DOLCE TACUBO」來台客座，帶來現烤費南雪、法式可麗露、焦糖布丁、卡士達泡芙，以及花漾霜淇淋等5款甜點，即日起開放預購。

來自東京代官山的 DOLCE TACUBO以「星級甜點」聞名，店名取自義大利文 dolce（甜點），以及曾經榮獲東京米其林一星的義大利餐廳Tacubo，店內銷售的甜品都出自該餐廳主廚田窪大祐之手，目標是將高端餐飲的精神延伸至外帶甜點。