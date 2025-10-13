日本銀山溫泉「2025冬季管制」規則曝　新增接駁巴士快速通關券

▲親眼欣賞銀山溫泉冬日雪景是許多旅人的夢想清單。（圖／株式会社銀山荘提供）

記者蔡玟君／台北報導

日本銀山溫泉去年開始實施冬季管制，希望提供更好的旅遊環境。當地管理單位「銀山溫泉組合」公告，今年冬季管制從12月5日起至2026年3月10日為止，並新增「接駁巴士快速通關券」，同時為了想要欣賞夜晚景色但沒有預訂當地住宿的旅客，今年也推出團體行程，方便一日遊旅客前往。

銀山溫泉是日本東北地區最知名的溫泉鄉之一，又以夢幻冬季雪景為代表景點，除了當地溫泉旅館總是一房難求，更有許多旅客喜歡規劃一日遊，期望能親眼欣賞這處浪漫溫泉鄉。但近年大量旅客湧入也對當地造成困擾，因此銀山溫泉組合從去年開始實施冬季管制，今年也將持續辦理。

▲銀山溫泉從今年12月5日起實施冬季管制。（圖／photoAC）

管理單位指出，今年推出「冬季自駕交通管制」計畫，管制日期從12月5日起至2026年3月10日為止，管制時間為早上9點至晚上8點。該時段禁止一日遊的旅客自駕進入溫泉街，管制路段從縣道188號十分一關所遺址至銀山溫泉約2公里區間，自駕旅客必須將車子停在停車場，再轉搭接駁巴士。

有別於去年必須購買入場券，今年冬季管制改為購買接駁巴士券進入溫泉街，起站為尾花澤市銀山停車場，終點為銀山溫泉。接駁巴士每小時0分、20分、40分發車，單程約10分鐘，最終班次為晚上8點由銀山溫泉發車；票價預計為成人500至1000日圓、兒童免費。

此外，今年新增「Fast Pass 快速通關券」制度，持有快速通關券的旅客可以在指定時間優先搭乘接駁巴士，逾時不退費，但仍可用作一般乘車券使用；快速通關券可透過線上或在大正浪漫館交通服務櫃台購買，回程也有專用排隊通道。而沒有購買快速通關券的旅客，則採現場號碼牌候位制，並設有室內等待室讓旅客在內等車。

▲有預訂銀山溫泉旅館住宿的旅客，則不在此限。（圖／ETtoday資料照）

而住宿在銀山溫泉內旅館的旅客不受以上規則管制，但必須出示訂房資料，例如訂單、預約編號畫面、飯店名稱等，建議事前存在手機或列印以供查驗。

▲銀山溫泉冬季限定半日遊行程。（圖／翻攝自銀山溫泉官網）

同時，今年也有推出銀山溫泉半日遊團體行程，分為下午3點30分出發與4點50分出發兩種時段。行程從JR大石田車站專車出發，直達銀山溫泉後，約有1小時的自由時間，再搭專車返回大石田車站，每人收費5500日圓（約新台幣1110元），旅客若想預訂，可透過銀山溫泉團體行程官網查詢。

