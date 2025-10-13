12米水豚君呆在碧潭　療癒裝置可愛亮相

▲來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」正式進駐碧潭地景裝置展與粉絲見面！

圖、文／新北市政府觀光旅遊局提供

今年秋冬，新店碧潭迎來一波萌力爆棚的療癒風暴！來自日本的超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」正式進駐碧潭地景裝置展與大家見面！自10月24日起展出至12月21日，於每晚6時至10時點燈，將與粉絲們相約共度暖心時光。

新北市政府觀光旅遊局今年特別邀請「水豚君（KAPIBARASAN）」來台，其中高達12米的水上大型裝置「水豚君」更是首度在臺灣登場，今年活動不僅水域上有重磅焦點，陸地上則是由他的好朋友「駱馬君」擔綱核心打卡點，形成獨特的「水陸雙亮點」，希望為市民朋友營造出多層次的參觀體驗。不僅如此，水豚君的好朋友們「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」也共同齊聚在碧潭東岸廣場，打造出團聚可愛氛圍，碧潭吊橋下方更設置了趣味十足的拍照迎賓牆，讓大家在抵達碧潭之際就能捕捉萌趣時刻，歡迎大家呼朋引伴走進碧潭這片自然美景共同找尋「水豚君（KAPIBARASAN）」及他的好朋友們的蹤影吧！

▲歡迎大家呼朋引伴走進碧潭這片自然美景共享療癒時光。

同時，碧潭餐飲遊憩區也將同步盛大開幕，匯聚多元業態，包括咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，並推出多重優惠活動，非假日消費享88折及假日95折的「好鄰優惠」來回饋新店居民、單筆消費滿額贈禮活動及在店內消費打卡分享獲得限量好禮等。另外，在碧潭地景裝置展出期間，新北市各局處也攜手推出多元活動，每周日以及11月1日、2日有農業局為推廣新北市小農農產品辦理的「希望市集」及「小青新咖啡節」；經濟發展局與DCC碧潭廣場分別在10月26日、11月9日及16日每日下午3時至晚間6時於碧潭吊橋下舉辦結合魔術、雜耍、特技及泡泡秀的「街頭魔法 藝術再現」以及「加入LINE會員即獲品牌折扣券」的特惠活動，還有新店區公所於10月28日辦理和美山步道觀光導覽，大朋友小朋友千萬別錯過。

▲歡迎親子於展覽期間周末一同來碧潭體驗街頭藝術饗宴。113年資料照。

▲飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景將在114年10月24日於碧潭上演。

今年碧潭地景裝置展即將在10月24日晚間盛大登場，除了特別以「水豚君（KAPIBARASAN）」為主題打造的地景裝置外，當晚隆重登場的絢麗煙火秀也是一大亮點，飼育員小哥與水豚君一同仰望夜空共賞煙火的場景搬進碧潭，營造出如詩如畫的浪漫氛圍。接著展覽期間每逢周末假日還有「水豚君快閃店」，在推出碧潭限定周邊商品的同時也設有可愛拍照照景區，藉由可愛角色與在地風景結合，打造專屬新北的文化魅力。更多活動資訊，請持續關注「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁。

新聞資料雲端連結：https://reurl.cc/M39Yy4

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel/

新北旅客Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/ntctour