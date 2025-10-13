萬聖限定活動！周末4人以上變裝同行「肉品5折優惠」

▲「這一鍋」推出萬聖節限定活動，穿上特殊裝扮即可參加「10秒挑戰」，成功即享肉品最低5折優惠。

記者黃士原／台北報導

距離萬聖節雖然還有1個月，不過「這一鍋」今日推出萬聖節限定活動，穿上特殊裝扮即可參加「10秒挑戰」，成功即享肉品最低5折優惠，挑戰失敗也有機會以9折開鍋。「燒肉同話」、「韓啵」則是推出視覺系甜點、暗黑系炸雞。

這一鍋以中式奇幻《聊齋》為靈感，推出「聊齋電影之夜」主題活動，將全台10間門店打造成不同電影主題風格的萬聖片場，有多種驚喜角色輪番登場。同時即日起至10月31日，平日兩人（含以上）穿上萬聖裝扮即可參加「10秒挑戰」，指定時間按下按鈕，成功即享肉品最低5折，失敗也有機會以9折開鍋；周末4人以上變裝同行，則可任選4道肉品5折優惠。

▲燒肉同話消費任一套餐即招待限定甜點「草莓戀愛腦」。（圖／燒肉同話提供）

燒肉同話以「戀愛腦不是只有七夕才會出現」為靈感，推出會員期間限定（10/21-10/31）甜點「草莓戀愛腦」，粉嫩奶酪塑造成大腦造型，象徵甜蜜戀情，淋上血紅莓果醬則呼應萬聖節的神秘氣息，視覺衝擊滿分。「韓啵」則祭出品牌人氣商品「BLACK ＆ PINK 黑粉炸雞」限量免費兌換券，黑色竹炭炸衣與粉色火龍果醬形成強烈對比，活動10月31日截止。

▲晶華酒店點心房主廚推出多款俏皮可愛的甜品，其中吸睛品項包含果香十足的「黯夜黑絲絨蛋糕」及香濃絲滑的「午夜南瓜榛果巧克力」。（圖／晶華提供）

另外，台北晶華酒店10月17日至31日將飯店打造成一座「晶華萬聖城」，一樓中庭azie餐廳端出鬼魅南瓜漢堡、萬聖幽靈披薩、木乃伊番茄培根義大利麵等變裝料理。點心房法籍主廚將Regent Gift Shop打造成「萬聖甜點屋」，供應黯夜黑絲絨蛋糕、午夜南瓜榛果巧克力、黯黑蝙蝠抹茶慕斯等甜品。二樓上庭酒廊則變身「鬼魅酒吧」，提供萬聖骷髏、女巫花園、月光馬丁尼等應景飲品。

▲晶華一樓azie餐廳將超人氣漢堡變裝成為「鬼魅南瓜漢堡」。（圖／晶華提供）

栢麗廳自助餐廳則將在10月31日舉辦「萬聖變裝派對」，邀請喜愛節慶氛圍的消費者大啖應景美食，當晚中庭還有精彩刺激的「萬聖賓果派對」，活動來賓將有機會贏得栢麗廳單人下午茶券等大獎。