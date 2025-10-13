辻利茶舗「買1送1」限定6天開跑　濃茶卷、白玉百匯都有

▲辻利茶舗遠百信義店祭出周年慶優惠活動。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

適逢百貨周年慶，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」推出「抹綠成金應援祭」回饋活動，網羅5大人氣品項限定6天下殺「買1送1」，包括辻利濃茶卷、經典白玉百匯、辻利拿鐵等都有，加碼再享飲品全系列88折、切片蛋糕任選2件現省51元，10月16日起於遠百信義店開跑。

▲10月20日起還有飲品全系列可享88折優惠。

辻利茶舗遠百信義店回饋活動於10月16日起至11月16日限時開跑，首推熱銷品項買1送1，10月16日買經典白玉百匯送輕抹茶，特價150元；10月17日買辻利濃茶卷送辻利拿鐵，特價150元；10月18日買辻利霜淇淋紅豆白玉送輕抹茶，特價135元；10月19日買辻利冰沙漂浮送辻利拿鐵，特價170元，每日限量200組，每人限購2組。

周年慶中段再加碼，10月25日可享買辻利蕨餅百匯送辻利抹茶腰果，特價160元；10月26日買辻利蕨餅百匯送宇治焙茶腰果，特價160元，每日限量20組，每人限購1組。

10月20日起至11月16日還有2大優惠包括「任選切片蛋糕2片特價249元」、「飲品全系列88折」，實際販售品項依現場為主，售完為止。

▲Lady M慶登台8周年祭出3大優惠。（圖／Lady M提供）

另為歡慶登台8周年，紐約甜點品牌Lady M全門市祭出「3大周年慶優惠」，包括「滿額送賓果刮刮卡」，大方送出800片蛋糕，凡單筆消費滿888元可獲得刮刮卡1張，只要刮出蛋糕連線即可免費吃該口味蛋糕1個，開放於11月1日至11月30日進行兌換。

以及2大組合優惠，包括「棋格萌娃組」任選2片蛋糕搭配棋格娃娃吊飾優惠價880元、「棋格午茶組」任選4片蛋糕搭配棋格造型餐具組優惠價1399元，以上組合每人皆限購1組，售完為止。