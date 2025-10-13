ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

辻利茶舗「買1送1」限定6天開跑　濃茶卷、白玉百匯都有

▲▼辻利茶舗。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗遠百信義店祭出周年慶優惠活動。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

適逢百貨周年慶，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」推出「抹綠成金應援祭」回饋活動，網羅5大人氣品項限定6天下殺「買1送1」，包括辻利濃茶卷、經典白玉百匯、辻利拿鐵等都有，加碼再享飲品全系列88折、切片蛋糕任選2件現省51元，10月16日起於遠百信義店開跑。

▲▼辻利茶舗。（圖／辻利茶舗提供）

▲10月20日起還有飲品全系列可享88折優惠。

辻利茶舗遠百信義店回饋活動於10月16日起至11月16日限時開跑，首推熱銷品項買1送1，10月16日買經典白玉百匯送輕抹茶，特價150元；10月17日買辻利濃茶卷送辻利拿鐵，特價150元；10月18日買辻利霜淇淋紅豆白玉送輕抹茶，特價135元；10月19日買辻利冰沙漂浮送辻利拿鐵，特價170元，每日限量200組，每人限購2組。

周年慶中段再加碼，10月25日可享買辻利蕨餅百匯送辻利抹茶腰果，特價160元；10月26日買辻利蕨餅百匯送宇治焙茶腰果，特價160元，每日限量20組，每人限購1組。

10月20日起至11月16日還有2大優惠包括「任選切片蛋糕2片特價249元」、「飲品全系列88折」，實際販售品項依現場為主，售完為止。

▲▼Lady M8周年祭出3大優惠。（圖／Lady M提供）

▲Lady M慶登台8周年祭出3大優惠。（圖／Lady M提供）

另為歡慶登台8周年，紐約甜點品牌Lady M全門市祭出「3大周年慶優惠」，包括「滿額送賓果刮刮卡」，大方送出800片蛋糕，凡單筆消費滿888元可獲得刮刮卡1張，只要刮出蛋糕連線即可免費吃該口味蛋糕1個，開放於11月1日至11月30日進行兌換。

以及2大組合優惠，包括「棋格萌娃組」任選2片蛋糕搭配棋格娃娃吊飾優惠價880元、「棋格午茶組」任選4片蛋糕搭配棋格造型餐具組優惠價1399元，以上組合每人皆限購1組，售完為止。

【你可能也想看】

►漢堡王超浮誇「犇牛堡」限時11天回歸　豪疊10層牛肉下殺46折
►拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃 
►三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

關鍵字： 美食情報 美食雲 辻利茶舗 周年慶 LADY M

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

BamBam看自己吻戲　羞到跪地不敢直視XD

推薦閱讀

日本蛋包飯插旗林口三井OUTLET

日本蛋包飯插旗林口三井OUTLET

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

12米水豚君呆在碧潭　療癒裝置可愛亮相

12米水豚君呆在碧潭　療癒裝置可愛亮相

福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀

福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀

免跑釜山！和小王子遠眺高雄海景

免跑釜山！和小王子遠眺高雄海景

凱撒「2699元住宿券」5飯店只要用1張

凱撒「2699元住宿券」5飯店只要用1張

明年春節玩3海島機票食宿全包3萬3400起

明年春節玩3海島機票食宿全包3萬3400起

辻利茶舗限定6天買1送1

辻利茶舗限定6天買1送1

周末4人以上變裝吃鍋肉品5折

周末4人以上變裝吃鍋肉品5折

線上旅展「自配機加酒」現折千元

線上旅展「自配機加酒」現折千元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

北市33樓「景觀咖啡廳」不對外開放

苑裡星巴克有全台唯一女神彩繪稻田

1680秒全台最長煙火在宜蘭

延三夜市50年雞肉飯！

台南「逸點亦旅度假村」明年完工

台北牛肉麵節得獎名單

台中「沙鹿霞光步道」新完工

韓國冬日旅遊新亮點　冰雪節慶與米其林美食齊登場

皇家加勒比遊輪－海洋光譜號香港出發

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

日本蛋包飯插旗林口三井OUTLET

CoCo周三限定QQ奶茶買1送1

12米水豚君呆在碧潭　療癒裝置可愛亮相

福岡青蛙神社「萬蛙雕像齊聚」超壯觀

免跑釜山！和小王子遠眺高雄海景

凱撒「2699元住宿券」5飯店只要用1張

明年春節玩3海島機票食宿全包3萬3400起

辻利茶舗限定6天買1送1

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366