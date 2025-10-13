ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台東最難訂餐廳主廚回台南創業　「予島」12月開幕

▲Sinasera 24主廚楊柏偉。（圖／記者黃凱翊攝）

記者黃士原／台北報導

有台東最難訂餐廳之稱的「Sinasera 24」，今年1月底結束營業，主廚楊柏偉（Nick）在休息一段時間後，5月回到故鄉台南籌備餐廳，經過半年後終於有新進度，「予島」預計12月開幕。

2017年開幕的Sinasera 24，是長濱高人氣的法式餐廳，也有台東最難訂餐廳的稱號。主廚楊柏偉在這裡服役期間，接觸到許多特殊的天然野菜及新鮮魚種，退伍後遠赴法國餐廳工作，先後在普羅旺斯米其林一星餐廳La Bonne Etape、馬賽米其林三星餐廳Le Petit Nice -Gérald Passedat服務，之後受畫日風尚會館業主邀請，回到長濱開設Sinasera 24法式餐廳，他說，回來台灣最主要的原因是與老闆的理念相同。

只是，Sinasera 24今年1月底熄燈，楊柏偉提到，這7年懷抱美好憧憬與拼勁，與土地共同譜寫出節氣專屬的風味篇章，滋養出難以複製、更無可取代的Sinasera 24，讓他一圓心中自我設定的階段性使命，但結束就不是終點，而是下一段旅程的開始。

今年5月楊柏偉回到故鄉台南籌備餐廳，經過半年後終於有新進度，Sinasera 24的FB粉專與IG改名「予島」，同時也預告12月開幕。

另外，米其林必比登「欣葉小聚」再開新分店，10月20日進駐台北大直美麗華百樂園，同時也祭出開幕活動，10月31日前「沙茶炒花蟹」5折，11月份全台4家分店也推出「麻油蕈菇松阪肉」升級優惠。

創立於2013年的欣葉小聚，延續欣葉台菜的深厚底蘊，主張「雙料混搭、老菜新做」，透過主廚團隊的玩味巧思，將經典料理轉化為更貼近現代生活節奏的菜色，菜單上除了有菜脯蛋、紅蟳米糕等傳統臺菜，也有融入創意的新菜色，以糯米椒炒皮蛋的青龍皮皮挫則是招牌菜色。

