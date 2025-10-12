ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
苑裡星巴克開幕！打卡全台唯一女神彩繪稻田　紅磚穀倉喝咖啡

▲▼星巴克苑裡稻香門市。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 臉書專頁）

▲星巴克最新特色門市「苑裡稻香門市」開幕。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

苗栗又有新去處！於國慶日當天開幕的「星巴克苑裡稻香門市」，是品牌首度進駐苗栗苑裡，也是星巴克首家以「稻香」為主題的在地特色門市。門市結合苗栗米倉、穀倉意象設計，還有女神彩繪稻田，成為全新拍照熱點。

▲▼星巴克苑裡稻香門市。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 臉書專頁）

▲▼星巴克苑裡稻香門市以穀倉意象設計，也有戶外座位區。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 臉書專頁

▲▼星巴克苑裡稻香門市。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 臉書專頁）

星巴克苑裡稻香門市以在地文化為靈感，外觀採用紅磚結合仿舊石灰泥設計，搭配縱橫交錯的屋頂線條，呼應當地編織與紅磚工藝，展現傳統與現代並存的建築美學，並設有Drive-Thru 車道型服務。

▲▼星巴克苑裡稻香門市。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 臉書專頁）

▲▼店內空間。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 臉書專頁

▲▼星巴克苑裡稻香門市。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 臉書專頁）

店內空間也延續稻田意象結合藝術設計，如天花板線條宛如稻浪延展，藝術牆面則以曬咖啡豆的畫面呼應稻米曬穀，象徵咖啡與稻作同樣需經歷時間與工序的淬鍊。此外，星巴克苑裡稻香門市更與苑裡農會，在店舖前方打造一座星巴克女神Logo彩繪稻田，成為全新拍照熱點。

▲▼星巴克苑裡稻香門市。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 臉書專頁）

▲星巴克苑裡稻香門市前方還有一座女神Logo彩繪稻田。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 臉書專頁

為慶祝開幕，星巴克推出多款門市限定周邊商品，包括以稻田意象設計的「苑裡稻香馬克杯」、描繪金黃稻浪的「苑裡稻香隨行卡」、以稻穗配色打造的「女神拼接仿草編織提袋」，以及化身在地農夫的「稻香農夫熊寶寶」等，星巴克迷別錯過。

▲▼苗栗明德水庫自行車暨環湖步道。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗明德水庫自行車暨環湖步道。（圖／苗栗縣政府提供）

此外，苗栗縣政府計劃打造「明德水庫自行車暨環湖步道」，全長約2.8公里水庫南岸環湖步道，最快於2026年底可完工，屆時旅客可從明德村一路向東，越過日新島，一路騎乘至黃屋伙房及海棠島，串聯明德水庫兩大遊憩核心，透過低碳方式慢遊水庫風光。

關鍵字： 苗栗旅遊 星巴克 星巴克苑裡稻香門市 咖啡美食 美食雲 美食情報 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

