台南「逸點亦旅度假村」明年完工！住進度假島嶼　訪水下美術館

▲台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

記者蔡玟君／綜合報導

台南又有地標級度假村！由在地建商富立建設投資的「逸點亦旅」，坐落於安南區四草大道旁，預計最快明年完工。該度假村以「台江內海」為靈感、結合濕地生態、漁村文化與藝術展演，不僅能讓旅客入住Villa、在無邊際泳池欣賞夕陽，預計將有一座水下美術館，成為台南藝文重要基地。

▲▼台南逸點亦旅度假村內被原生濱海植物森林包覆，宛如一座漂浮森林中的度假島嶼。（圖／翻攝自富立建設官網）

「逸點亦旅」佔地6.3公頃，位於台江國家公園與四草綠色隧道之間，是水道交通與人文歷史的匯流處。園區以低密度開發、保留原生濱海植物為特色，整體被超過八成綠意與水道包覆，讓旅客可穿梭於水景與森林之間，彷彿一座漂浮在自然中的度假島嶼。

整座度假村的整體設計風格融入台江內海的漁村語彙，以魚簍、蚵寮、漁網等元素轉化為建築語言，結合竹編吊燈、磨石子與木質調室內設計，呈現出古樸中帶現代感的台南美學。

▲▼度假村內可見豐富生態與台南漁業意象。（圖／翻攝自富立建設官網）

度假村整體規劃分為「旅館主棟」、「北島Villa」與「南島Villa」三大區，包括130間客房、頂樓無邊際泳池、景觀酒吧與法式餐廳，可遠眺台南落日與鹽田風光。園區並規劃會議室、芳療SPA、健身中心及藝文展演空間，兼具商務與渡假功能；另有58間獨棟Villa，房型多元，並設有私人花園與水岸泳池，營造專屬的靜謐時光。

▲▼也有獨棟Villa、禮堂、水下美術館等設施。（圖／翻攝自富立建設官網）

此外，逸點亦旅最大亮點之一，就是「水下美術館」，旅客可穿越蚵架造型廊道後步入水下展廳，未來將邀請國內外藝術家進駐，讓旅宿不僅是休憩場域，更成為台南藝術與文化的交流基地。

逸點亦旅度假村預計最快明年完工，預期也將有知名餐飲品牌進駐，屆時旅客不用出國，就能在台南享受「泡無邊際泳池看夕陽、夜賞星空、晨遊濕地」的極致假期體驗。

▲以老字號飯店改建的「台南帕鉑文旅」開幕。（圖／台南市政府提供）

此外，位於台南市區的「帕鉑文旅PAPO 'A LABS」已經正式開幕，旅宿將老飯店重新改裝，運用大量在地磨石子、老磚與溫潤木質元素，打造成全新的旅宿據點。

▲帕鉑文旅客房示意圖。（圖／台南市政府提供）

▲豪華四人房。（圖／翻攝自飯店官網）

台南帕鉑文旅前身為老字號「華光大飯店」，請來設計團隊以「台南的靜」為靈感的重新詮釋，透過巧妙的動線與開窗設計，將府城柔和的陽光與緩慢的街聲過濾後引入室內，營造出靜謐而溫暖的氛圍。

飯店內共有7種客房，從雙人、三人、四人與無障礙房，提供旅客多元化選擇。不同於多數高端旅宿設置自營餐廳，PAPO'A LABS 將整座城市視為一張開放的餐桌，並繪製「在地小吃探索地圖」，邀請旅人穿梭國華街、永樂市場等街巷，親身品味每一道小吃背後的文化故事。