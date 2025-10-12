ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南「逸點亦旅度假村」明年完工！住進度假島嶼　訪水下美術館

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

記者蔡玟君／綜合報導

台南又有地標級度假村！由在地建商富立建設投資的「逸點亦旅」，坐落於安南區四草大道旁，預計最快明年完工。該度假村以「台江內海」為靈感、結合濕地生態、漁村文化與藝術展演，不僅能讓旅客入住Villa、在無邊際泳池欣賞夕陽，預計將有一座水下美術館，成為台南藝文重要基地。

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲▼台南逸點亦旅度假村內被原生濱海植物森林包覆，宛如一座漂浮森林中的度假島嶼。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

「逸點亦旅」佔地6.3公頃，位於台江國家公園與四草綠色隧道之間，是水道交通與人文歷史的匯流處。園區以低密度開發、保留原生濱海植物為特色，整體被超過八成綠意與水道包覆，讓旅客可穿梭於水景與森林之間，彷彿一座漂浮在自然中的度假島嶼。

整座度假村的整體設計風格融入台江內海的漁村語彙，以魚簍、蚵寮、漁網等元素轉化為建築語言，結合竹編吊燈、磨石子與木質調室內設計，呈現出古樸中帶現代感的台南美學。

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲▼度假村內可見豐富生態與台南漁業意象。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

度假村整體規劃分為「旅館主棟」、「北島Villa」與「南島Villa」三大區，包括130間客房、頂樓無邊際泳池、景觀酒吧與法式餐廳，可遠眺台南落日與鹽田風光。園區並規劃會議室、芳療SPA、健身中心及藝文展演空間，兼具商務與渡假功能；另有58間獨棟Villa，房型多元，並設有私人花園與水岸泳池，營造專屬的靜謐時光。

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲▼也有獨棟Villa、禮堂、水下美術館等設施。（圖／翻攝自富立建設官網）

▲▼台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

此外，逸點亦旅最大亮點之一，就是「水下美術館」，旅客可穿越蚵架造型廊道後步入水下展廳，未來將邀請國內外藝術家進駐，讓旅宿不僅是休憩場域，更成為台南藝術與文化的交流基地。

逸點亦旅度假村預計最快明年完工，預期也將有知名餐飲品牌進駐，屆時旅客不用出國，就能在台南享受「泡無邊際泳池看夕陽、夜賞星空、晨遊濕地」的極致假期體驗。

▲▼台南帕鉑文旅。（圖／台南市政府提供）

▲以老字號飯店改建的「台南帕鉑文旅」開幕。（圖／台南市政府提供）

此外，位於台南市區的「帕鉑文旅PAPO 'A LABS」已經正式開幕，旅宿將老飯店重新改裝，運用大量在地磨石子、老磚與溫潤木質元素，打造成全新的旅宿據點。

▲▼台南帕鉑文旅。（圖／台南市政府提供）

▲帕鉑文旅客房示意圖。（圖／台南市政府提供）

▲▼台南帕鉑文旅。（圖／翻攝自飯店官網）

▲豪華四人房。（圖／翻攝自飯店官網）

台南帕鉑文旅前身為老字號「華光大飯店」，請來設計團隊以「台南的靜」為靈感的重新詮釋，透過巧妙的動線與開窗設計，將府城柔和的陽光與緩慢的街聲過濾後引入室內，營造出靜謐而溫暖的氛圍。

飯店內共有7種客房，從雙人、三人、四人與無障礙房，提供旅客多元化選擇。不同於多數高端旅宿設置自營餐廳，PAPO'A LABS 將整座城市視為一張開放的餐桌，並繪製「在地小吃探索地圖」，邀請旅人穿梭國華街、永樂市場等街巷，親身品味每一道小吃背後的文化故事。

關鍵字： 台南旅遊 飯店旅館 度假旅館 星級飯店 逸點亦旅 逸點亦旅度假村 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【返家探母變天人永隔】56歲男駕車打轉一圈！ 失控衝護欄命喪當場

推薦閱讀

曼谷燈光藝術節11月登場看地表最美光之河

曼谷燈光藝術節11月登場看地表最美光之河

台南「逸點亦旅度假村」明年完工

台南「逸點亦旅度假村」明年完工

藏身仁愛市場一樓無名黑白切攤車

藏身仁愛市場一樓無名黑白切攤車

前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

最新花蓮水岸複合餐廳「理想食光」

最新花蓮水岸複合餐廳「理想食光」

延三夜市50年雞肉飯！

延三夜市50年雞肉飯！

雙北3打卡點！兔兔Q、魯斯佛氣偶超萌

雙北3打卡點！兔兔Q、魯斯佛氣偶超萌

高雄日系酒店滿周年入住送5餐廳料理

高雄日系酒店滿周年入住送5餐廳料理

澎湖北辰市場美食攻略！

澎湖北辰市場美食攻略！

《紐時》驚「台灣旅遊」被國際低估！

《紐時》驚「台灣旅遊」被國際低估！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

台中「沙鹿霞光步道」新完工

雙北3打卡點！兔兔Q、魯斯佛氣偶超萌

台大隱藏版咖啡後花園！

雙十連假衝石門！萬里蟹免費吃

台北中山區星級飯店牛肉麵買一送一

最新「高雄果嶺自然公園」開放

三峽荒郊野外吃土雞！

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

北投「有河書店」年底結束營業

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

曼谷燈光藝術節11月登場看地表最美光之河

台南「逸點亦旅度假村」明年完工

藏身仁愛市場一樓無名黑白切攤車

前3季非法旅宿開罰9233萬元　台北日租套房罰227次最多

最新花蓮水岸複合餐廳「理想食光」

延三夜市50年雞肉飯！

雙北3打卡點！兔兔Q、魯斯佛氣偶超萌

高雄日系酒店滿周年入住送5餐廳料理

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366