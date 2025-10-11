ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
最新「高雄果嶺自然公園」開放！70公頃免費玩　觀景台俯瞰綠意

▲▼高雄果嶺自然公園。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄果嶺自然公園將高爾夫球場變成親近大自然的好去處。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

備受期待的「高雄果嶺自然公園」開放了！高雄果嶺自然公園原本是澄清湖高爾夫球場，現在華麗轉身，成為全台首座由高爾夫球場再生的超級生態自然公園。園區面積約70公頃，保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，成為港都親近大自然的地標級景觀。

▲▼高雄果嶺自然公園。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄果嶺自然公園內有觀景台，還有起伏山丘。

▲▼高雄果嶺自然公園。（圖／高雄市政府提供）

高雄果嶺自然公園位於鳥松地區，依循原本18洞球道重新規劃，打造多樣化的生態與休憩環境，1號果嶺荷花池花葉交織，水鳥悠遊其間；15號果嶺稜線高地，常見大冠鷲盤旋；18號果嶺舊發球台改建為觀景平台，可遠眺北大武山與柴山；10號果嶺景觀湖畔則以落羽松與湖水倒影交織，成為最具人氣的拍照亮點。

▲▼高雄果嶺自然公園。（圖／高雄市政府提供）

▲園區將倒木再製為原木座椅，散布於園區各處。

園內同時保存2658株樹木，包括七里香、大葉桃花心木、榕樹與樟樹等，並逐一建立健康檔案；園內也有90多種鳥類，包括大冠鷲、鳳頭蒼鷹等二級珍貴稀有保育類在這裡棲息。設施設計也強調自然友善與循環利用，例如將倒木再製為原木座椅，散布於園區各處，營造出輕鬆自在的休憩氛圍。

▲▼高雄果嶺自然公園。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄果嶺自然公園未來將串聯周邊自然景點。

未來高雄果嶺自然公園將與澄清湖再結合圓山綠地、鳥松濕地、雙湖公園，營造永續都市生態跳島，遊客可漫遊探索特色足跡，獨步踩點打卡地圖。

而隨著超級生態自然公園開放，為讓民眾在安全舒適的環境中親近自然，園區內禁止高爾夫等擊球、燃火或施放爆竹煙火並禁止寵物進入園區，也請勿露營或攀爬樹木。由於地形多丘陵坡道，若騎乘自行車、滑板或直排輪等工具，容易因起伏不平而生危險，因此亦禁止入園。

