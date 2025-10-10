阿里山深度玩法！訪童話部落、吃山中最美廚房　泳池畔迎日出雲海

▲秋天正適合到阿里山走一趟。（圖／阿里山英迪格提供）

記者蔡玟君／嘉義報導

到阿里山玩別再只到奮起湖老街、搭小火車，順著蜿蜒道路尋訪隱身山中的童話部落，透過手作DIY、品嚐風味咖啡，或在綠意環抱的部落廚房中享用現烤巨無霸披薩，晚上再入住山中飯店，隔日於無邊際泳池畔迎日出、賞雲海，就是最推薦的阿里山深度小旅行方式。

▲隱身阿里山中的得恩亞納社區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲得恩亞納社區家家戶戶前都有自己專屬的圖騰。（圖／記者蔡玟君攝）

展現鄒族傳統文化的「得恩亞納社區」，是過去鄒族受到風災重創後重新建立的家園，數十棟斜屋頂設計的小屋錯落在山林間，並結合原民神話故事，每一戶門口都可發現老鷹、羽毛、山刀等不同元素圖騰，漫步在期間，彷彿走進童話部落般。

▲▼可以DIY製作專屬掛飾帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

社區內的「白紫塔山工坊藝術屋」，提供手作DIY體驗讓旅客以最親民的方式認識鄒族文化，以皮革手作雕刻出的圖案，每一個背後都有鄒族傳統故事，旅客可挑選喜歡的圖案，以擦染技法兩面塗上喜歡的色彩，再上保護漆，就是一件擁有個人風格的掛飾。藝術屋亦提供深度導覽與藝文體驗，建議事先預約。

距離得恩亞納社區約30分鐘車程的「來吉部落」同樣能感受部落文化，無論是開車在山路或漫步在部落間，都可看到山豬元素。傳說數百年前鄒族獵人因追逐山豬發現這處適合居住耕作之地，而遷移至此，山豬也成為來吉的象徵，不僅路邊可看到彩繪，當地也提供山豬主題的DIY體驗。

▲▼來吉部落的Hana廚房。（圖／記者蔡玟君攝）

到來吉部落絕對不能錯過的地標級美食就是「Hana廚房」，來自南非的Hanna認識來吉部落青年，最後在這塊土地落地生根，並打造「Hana廚房」。

▲在這裡必點披薩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲用餐空間。（圖／記者蔡玟君攝）

餐廳結合用餐、烘焙坊、在地特色物產販售等服務，木質調空間以竹編、柔軟色調的抱枕搭配，成為山中療癒系用餐所在。來到這裡必點披薩，巨無霸級披薩有蒜味起司、瑪格麗塔、臘肉等多種口味，一份可供3至4位大人享用，搭配BBQ烤肉、10多種飲品菜單、甜點、特色餐飲，絕對能大飽口福。由於慕名前來的饕客眾多，建議前往用餐時先打電話預約。

▲阿里山英迪格酒店。（圖／業者提供）

▲可以欣賞日出與雲海。（圖／阿里山英迪格提供）

山中住宿則不妨考慮「阿里山英迪格酒店」，酒店位於阿里山國家風景區內，為台灣海拔最高的國際精品度假酒店，館內設計結合阿里山自然風景、生態、原民特色，在房內就能欣賞山中風景；酒店頂樓的無邊際泳池畔，則是最推薦欣賞日出與雲海的地點。

▲▼阿里山英迪格酒店設計結合在地生態、原民元素。（圖／記者蔡玟君攝）

即日起至12月底為止，阿里山英迪格酒店為旅客推出自駕遊住房專案，住一晚含隔日早餐吃到飽，並提供指定車款24小時租車服務，可在嘉義高鐵站取、還車，方便旅人以自駕方式深度探索山林。