首屆《全球米其林星鑰》揭曉　台灣4酒店奪「米其林一星」

▲台北嘉佩樂酒店86間雅緻客房與套房,鵲羽軒,嘉佩樂水療及健身中心,量身打造「文旅嘉選」活動。（圖／台北嘉佩樂酒店提供）

▲台北嘉佩樂酒店獲選為「全球米其林星鑰」米其林一星鑰肯定。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣今年首度躋身《米其林指南》全球住宿評鑑最高殿堂「全球米其林星鑰」評選，就有4間酒店獲得「米其林一星鑰」肯定，包括今年新開幕的台北嘉佩樂酒店、台北文華東方酒店、台北金普頓大安酒店，以及台中谷關虹夕諾雅。

「全球米其林星鑰」旨在選出最具代表性的頂級住宿，表現優異的飯店依評等獲頒一至三星鑰，象徵住宿品質的全新國際標準。星鑰的評選標準嚴格，反映出設計美學、服務細膩度與地理位置上的綜合表現，讓每一次入住都成為旅人心中難以抹滅的記憶。

▲台北文華東方酒店打造充滿創意與藝術趣味的「奢享一夏」親子住房專案。（圖／文華東方酒店提供）

▲台北文華東方酒店。（圖／業者提供）

今年「全球米其林星鑰」評選結果，全球共 2457間飯店脫穎而出，榮獲星鑰殊榮。台灣今年首次參與評選，即有台北嘉佩樂酒店、台北文華東方酒店、台北金普頓大安酒店，以及台中谷關虹夕諾雅獲得「米其林一星鑰」肯定。

其中「台北嘉佩樂酒店」由設計師傅厚民（André Fu）操刀，展現奢華格調與絢麗室內設計，並可俯瞰台北市景；「台北金普頓大安酒店」則結合現代設計與精品飯店風格，擁有時尚客房與活潑社交空間。

▲「虹夕諾雅」旗下虹夕諾雅谷關、沖繩、竹富島、峇里島皆推出冬季特別方案。（圖／星野集團提供）

▲虹夕諾雅谷關。（圖／星野集團提供）

而「台北文華東方酒店」融合歐洲古典建築風格與奢華內裝，提供無微不至的服務與精緻餐飲體驗。位於台中、隸屬於星野集團旗下的「虹夕諾雅 谷關」，為一處結合日式旅館傳統與現代設計的靜謐溫泉渡假村，擁有絕美景觀客房與懷石料理。

除米其林星鑰以外，《米其林指南》更設立4項特別獎，專為那些突破傳統類別，在特定領域展現卓越成就與獨特精神的飯店而設，進一步擴展「卓越」的定義。「米其林指南建築與設計獎」由杜拜「亞特蘭提斯皇家酒店」（Atlantis The Royal）獲得；坐落於瑞士琉森的酒店「Bürgenstock Resort Switzerland」獲得「米其林指南身心療癒體驗獎」。

而位於摩洛哥的奢華酒店「La Fiermontina Ocean」則獲得米其林指南在地文化獎；於今年4月在愛沙尼亞塔林開幕的「伯曼酒店」（The Burman Hotel）則獲得米其林指南年度開業大獎。

米其林星鑰評鑑等級標準

米其林一星鑰：美好獨特的住宿體驗，不容錯過
米其林二星鑰：驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往
米其林三星鑰：畢生難忘的住宿體驗，值得專程前往
 

關鍵字： 米其林星鑰 台北市旅遊 台中旅遊 飯店旅館 星級飯店 台北嘉佩樂酒店 台北文華東方酒店 台北金普頓大安酒店 台中谷關虹夕諾雅

曾莞婷首度入圍金鐘　放話紅毯禮服不能沒被看見

