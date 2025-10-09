青森弘前城天守閣11月底起暫停參觀！封館7年整修　最快2032開放

▲弘前城天守閣。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

記者蔡玟君／綜合報導

作為青森縣弘前市弘前公園象徵的「弘前城天守閣」，因進行耐震補強與保存修繕工程，將從今年11月24日冬天暫時封閉，預計約有7年間無法進入內部參觀，想去的旅客可要把握機會。

弘前市政府表示，明年弘前櫻花祭結束後，開始將目前設置於臨時天守台上的天守，移回原本的位置，並預訂在明年11月中旬前完成，但之後仍會持續進行天守的耐震化與保存修理工程，因此暫時封閉不讓旅客入內，這也是弘前城天守首次長期閉館。

▲弘前城櫻花河是每年春天代表風景。（圖／取自青森縣觀光信息粉絲團）

弘前城天守閣為日本的重要文化財之一，是日本少數「現存12天守」之一，屬於江戶時代以前建造的原始木造天守。遊客可沿著陡峭的木梯登上三層樓高的天守，俯瞰壯麗的岩木山景色，並欣賞弘前城本丸御殿的模型，2024年度參觀人數約達35萬人。

由於弘前城本丸石垣的修復工程自2017年度起動工，原本位於本丸的天守，自工程開始以來暫時移至約70公尺外的臨時天守台上，預計將於2026年7月起、歷時約4個月搬回原址。由於搬回時須先拆除先前的耐震補強構件，因此直到完成新的耐震與保存修理工程（預定至2032年度），天守內部都將停止對外開放，預計最快2032年才會完工。

當地政府也表示，2028年櫻花祭結束後，為了保護正在修理中的天守外牆，將搭建覆蓋整座天守的防風臨時屋頂，因此未來也有長時間無法欣賞天守閣外觀。而2026年的「弘前櫻花祭」將比2025年提前一天開幕，訂於4月17日舉行，為期19天至5月5日結束，以因應近年櫻花提早綻放的情形。