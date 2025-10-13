韓國冬日旅遊新亮點　冰雪節慶與米其林美食齊登場

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

▲白雪覆蓋的滑道上，遊客結伴嘗試滑雪，氣氛熱鬧愉快。

冬季的韓國，除了浪漫雪景，更吸引旅客挑戰雪地活動。雪場渡假村的滑雪體驗是最受歡迎的行程之一，無論是初學者還是愛好者，都能在完善的雪道上找到樂趣。遊客可選擇雪具組合（雪杖、雪橇、雪鞋）或雪盆，學習轉彎、煞車等基本技巧，亦能與好友在白雪間盡情玩耍，感受專屬冬季的自由活力。

▲華川冰魚節現場，大小朋友一同圍在冰窟邊，期待釣起新鮮的山川魚。

若想體驗韓國在地冬日慶典，華川冰魚節絕對不可錯過。節慶將於 2026 年 1 月 10 日至 2 月 1 日舉行，冰層厚達 40 公分的華川上，遊客可親手在冰窟垂釣山川魚，再現場燒烤或生食品嚐鮮美滋味。除了釣魚，現場還有冰上雪橇、雪盆與「赤手抓魚」等趣味活動，讓人真正融入當地的熱情氛圍。鳳凰旅遊指出，冰魚節結合了自然與人文，深受國際旅客青睞。

▲冷冷的冬日可現場直接吃起烤山川魚，真是再幸福不過了。

近來話題度極高的動畫電影《Kpop獵魔女團》不僅因結合K-Pop與奇幻元素而掀起熱潮，其拍攝場景也成為粉絲與旅人爭相造訪的焦點。想要追隨影片中的場景，感受鏡頭中的韓國氛圍，明洞商圈、景福宮與北村韓屋村便是不容錯過的行程亮點。

首先登場的明洞商圈，是劇中Saja Boys街頭演唱膾炙人口的Soda Pop歌曲的舞台之一。這裡彙聚了各大時尚品牌與美妝旗艦店，五光十色的霓虹與街頭氛圍，正好呼應電影裡充滿能量的 K-Pop 世界。白天可以盡情購物、體驗韓系保養品的魅力；入夜後，街頭小吃的香氣四溢，讓人邊逛邊吃，體驗韓國都市最真實的活力。

走進景福宮，則彷彿跨越時空，與電影裡男主角振宇（Jinu）的回憶重疊。這座始建於 14 世紀的宮殿，是朝鮮王朝的代表性建築，壯麗的正殿與恢宏的庭園，展現出歷史的厚重感。電影中場景的穿插，將傳統與現代交織，讓觀眾感受到韓國文化的深度。旅人若身著韓服漫步其間，更能融入古今交融的氛圍，留下難忘的身影。

最後，別錯過充滿古典韻味的北村韓屋村。這裡由數百棟保存良好的韓屋組成，青瓦屋頂與白牆巷弄間散發濃厚人文氣息，是電影裡男女主角第一次私約的場景。置身其中，不僅能拍攝如畫般的照片，還能體會韓國人在現代生活裡仍保有的文化傳承。

▲午後陽光灑落石板路，韓屋村靜謐而充滿生活氣息。

《KPop Demon Hunters》的取景地之所以迷人，在於它們正好展現了韓國多層次的魅力：有都市的潮流動感，也有歷史的厚重典雅，更有傳統生活的文化質感。對旅人而言，走訪這些場景，不只是實現聖地巡禮，更是一場探索韓國古今交織風貌的文化旅程。

▲傳統陶鍋中盛裝的高峰藥泉桑黃蔘雞湯，雞肉軟嫩、藥材飄香。

美食更是到韓國旅遊的一大亮點。米其林指南推薦餐廳，包括「滿足五香豬腳」，以豬腳與餃子年糕鍋聞名，以及「高峰藥泉桑黃蔘雞湯」，以人蔘與藥材熬煮的雞湯溫潤滋補。其他餐食同樣精彩，如龍蝦海鮮巨寶盆、身土不二養生御膳鴨風味餐，以及明倫進士炭烤排骨烤肉吃到飽，讓旅客在雪地體驗之外，也能盡情享受韓國多元的餐桌文化。

