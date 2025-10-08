ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

會安奢華酒店Moire Hoi An開箱！無邊際泳池放空　漫步古城放水燈

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／業者提供）

▲精品奢華酒店「Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG」就在越南會安古鎮中。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／越南報導

走訪會安古鎮，芥黃色老牆、一座又一座燈籠牆與船隻來往的河道，交織出浪漫風情。於2024年底開幕的「Moire Hoi An, Vignette Collection」，是洲際酒店集團在越南首間Vignette Collection品牌酒店，旅客能實際住進這座名列世界遺產的百年古鎮中，透過住宿、美食、體驗細品古城魅力。

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG」酒店入口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／記者蔡玟君攝）

「Moire Hoi An, Vignette Collection」座落於會安古鎮入口，以數棟芥黃色外觀建築組成，並享秋盆河第一排河景。酒店名稱源自法語，意指「波紋般的流動感」，整間酒店以此概念設計整體空間，從大廳的藝術掛畫、地毯到客房備品，都可看到呼應如河流般流動的線條，勾勒出這座精品酒店的樣貌。

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼標準客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼河景套房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店共有128間客房與套房，以大地中性色調搭配象徵河流的藍色細節，營造出平靜柔和的氛圍，每間客房均配備浴缸、智慧電視與免費 Wi-Fi。高階房型更設有私人泳池、陽台與小型廚房，甚至能在房內遠眺會安古鎮全景與河畔風光。

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼主打現代越南料理的餐廳「The Yellow Bicycle」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／業者提供）

▲泳池畔的「Ember & Sip」。（圖／業者提供）

公共空間方面，飯店設有3間風格餐廳與酒吧，包括主打現代越南料理的「The Yellow Bicycle」可在此享用特色下午茶；於無邊際泳池畔提供韓美混合燒烤與雞尾酒的「Ember & Sip」，與供應早、晚餐的「Bistro Julienne」。緊鄰河畔的無邊際泳池區，則讓旅人能慵懶躺在池畔欣賞古城四季風景，一旁的遊樂區讓小朋友也有專屬空間享受度假時光。

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／業者提供）

▲無邊際泳池。（圖／業者提供）

▲▼越南會安Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG。（圖／業者提供）

▲小朋友遊樂區。（圖／業者提供）

而Vignette Collection的品牌核心精神，就是讓旅人能透過文化體驗深入當地生活。在Moire Hoi An就提供越南咖啡體驗活動，讓旅客親手製作「越南蛋咖啡」，並學習傳統手沖技巧，或也有專屬接駁船，讓旅人能乘船沿著秋盆河欣賞兩岸風光。

▲▼越南會安古鎮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼夜晚可漫步到會安古鎮最熱鬧區域放水燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南會安古鎮放水燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼會安古鎮燈籠牆。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可找燈籠牆拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

若想探索古城，從飯店步行約10分鐘即可抵達最熱鬧處，在一座又一座燈籠牆拍照，或體驗放水燈，也可走進傳統市場，感受在地人日常的生活氣息。

▲越南峴港巴拿山 黃金佛手橋。（圖／記者周姈姈攝）

▲中越（峴港、會安、順化）近年成為台灣人赴越旅遊熱門首選。上圖為峴港巴拿山黃金佛手橋。（圖／ETtoday資料照）

而根據交通部觀光署統計，2025年1至7月國人出國目的地數據，越南已超越泰國成為最熱門的東南亞旅遊國，也讓旅行社業者更積極開拓新旅遊元件，並依據不同客群需求包裝出特色行程。

可樂旅遊產品部副總經理陳新格就分析，疫情前越南屬年長團體旅客喜好的旅遊區域，特別集中在北越下龍灣，能飽覽歷史文化及自然景觀，也有部分團體旅客前往峴港旅遊。疫情後台灣人赴越旅遊的年齡層有明顯下降趨勢，當地多元玩法不僅吸引年輕人前往，更有適合親子出遊、老少咸宜的豐富資源。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店被選為「亞洲最美飯店」，更是許多旅人心中的夢想清單。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著近年越南觀光蓬勃發展，中越（峴港、會安、順化）成為台灣人赴越旅遊熱門首選， 海上活動興盛的芽莊、高地城市大叻、漁村風情的美奈，這些中南部城市更是有獨自風格，加上近年有許多不同型態的國際酒店開幕、《米其林指南》評鑑，將玩樂豐富度全方位提升，可樂旅遊也根據不同元件為旅客打造出高端、親子、自由行、客製化包團、MINI TOUR的方式，提供更多深度探索新玩法。

關鍵字： 飯店旅館 越南旅遊 東南亞旅遊 亞洲旅遊 星級飯店 度假旅館 會安 會安旅遊 峴港 峴港旅遊 可樂旅遊 洲際酒店集團 Moire Hoi An Vignette Collection by IHG 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做

推薦閱讀

長榮文苑酒店南洋風味饗宴開幕

長榮文苑酒店南洋風味饗宴開幕

會安古鎮最美河畔奢華酒店開箱

會安古鎮最美河畔奢華酒店開箱

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕

樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕

沖繩那霸機場膠囊旅館開幕一晚710元起

沖繩那霸機場膠囊旅館開幕一晚710元起

搜集全台5間夢幻主題房！

搜集全台5間夢幻主題房！

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折

限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折

亞尼克厄瓜多爾黑巧克力聯名系列開賣

亞尼克厄瓜多爾黑巧克力聯名系列開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

長榮文苑酒店南洋風味饗宴開幕

「2025新北耶誕城」11/14開城

台北萬豪酒店線上旅展登場

會安古鎮最美河畔奢華酒店開箱

嘉義「新港海賊庄休閒農場」開幕

CoCo限時1天珍奶買1送1

「華航全航線65折」只賣到10/16

三峽荒郊野外吃土雞！

旭集台北3店「雪蟹腳吃到飽」再加碼

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

長榮文苑酒店南洋風味饗宴開幕

會安古鎮最美河畔奢華酒店開箱

沖繩旅遊注意！宮古島驚現「5m超巨食人鯊」

樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕

沖繩那霸機場膠囊旅館開幕一晚710元起

搜集全台5間夢幻主題房！

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

「牛舌の檸檬」台灣首店10/25開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366