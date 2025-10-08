▲精品奢華酒店「Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG」就在越南會安古鎮中。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／越南報導

走訪會安古鎮，芥黃色老牆、一座又一座燈籠牆與船隻來往的河道，交織出浪漫風情。於2024年底開幕的「Moire Hoi An, Vignette Collection」，是洲際酒店集團在越南首間Vignette Collection品牌酒店，旅客能實際住進這座名列世界遺產的百年古鎮中，透過住宿、美食、體驗細品古城魅力。

▲「Moire Hoi An, Vignette Collection by IHG」酒店入口。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

「Moire Hoi An, Vignette Collection」座落於會安古鎮入口，以數棟芥黃色外觀建築組成，並享秋盆河第一排河景。酒店名稱源自法語，意指「波紋般的流動感」，整間酒店以此概念設計整體空間，從大廳的藝術掛畫、地毯到客房備品，都可看到呼應如河流般流動的線條，勾勒出這座精品酒店的樣貌。

▲▼標準客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼河景套房。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店共有128間客房與套房，以大地中性色調搭配象徵河流的藍色細節，營造出平靜柔和的氛圍，每間客房均配備浴缸、智慧電視與免費 Wi-Fi。高階房型更設有私人泳池、陽台與小型廚房，甚至能在房內遠眺會安古鎮全景與河畔風光。

▲▼主打現代越南料理的餐廳「The Yellow Bicycle」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泳池畔的「Ember & Sip」。（圖／業者提供）

公共空間方面，飯店設有3間風格餐廳與酒吧，包括主打現代越南料理的「The Yellow Bicycle」可在此享用特色下午茶；於無邊際泳池畔提供韓美混合燒烤與雞尾酒的「Ember & Sip」，與供應早、晚餐的「Bistro Julienne」。緊鄰河畔的無邊際泳池區，則讓旅人能慵懶躺在池畔欣賞古城四季風景，一旁的遊樂區讓小朋友也有專屬空間享受度假時光。

▲無邊際泳池。（圖／業者提供）

▲小朋友遊樂區。（圖／業者提供）

而Vignette Collection的品牌核心精神，就是讓旅人能透過文化體驗深入當地生活。在Moire Hoi An就提供越南咖啡體驗活動，讓旅客親手製作「越南蛋咖啡」，並學習傳統手沖技巧，或也有專屬接駁船，讓旅人能乘船沿著秋盆河欣賞兩岸風光。

▲▼夜晚可漫步到會安古鎮最熱鬧區域放水燈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可找燈籠牆拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

若想探索古城，從飯店步行約10分鐘即可抵達最熱鬧處，在一座又一座燈籠牆拍照，或體驗放水燈，也可走進傳統市場，感受在地人日常的生活氣息。

▲中越（峴港、會安、順化）近年成為台灣人赴越旅遊熱門首選。上圖為峴港巴拿山黃金佛手橋。（圖／ETtoday資料照）

而根據交通部觀光署統計，2025年1至7月國人出國目的地數據，越南已超越泰國成為最熱門的東南亞旅遊國，也讓旅行社業者更積極開拓新旅遊元件，並依據不同客群需求包裝出特色行程。

可樂旅遊產品部副總經理陳新格就分析，疫情前越南屬年長團體旅客喜好的旅遊區域，特別集中在北越下龍灣，能飽覽歷史文化及自然景觀，也有部分團體旅客前往峴港旅遊。疫情後台灣人赴越旅遊的年齡層有明顯下降趨勢，當地多元玩法不僅吸引年輕人前往，更有適合親子出遊、老少咸宜的豐富資源。

▲▼峴港洲際陽光半島度假酒店被選為「亞洲最美飯店」，更是許多旅人心中的夢想清單。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著近年越南觀光蓬勃發展，中越（峴港、會安、順化）成為台灣人赴越旅遊熱門首選， 海上活動興盛的芽莊、高地城市大叻、漁村風情的美奈，這些中南部城市更是有獨自風格，加上近年有許多不同型態的國際酒店開幕、《米其林指南》評鑑，將玩樂豐富度全方位提升，可樂旅遊也根據不同元件為旅客打造出高端、親子、自由行、客製化包團、MINI TOUR的方式，提供更多深度探索新玩法。