沖繩那霸機場膠囊旅館「First Cabin」開幕　住一晚710元起

▲▼那霸機場First Cabin。（圖／株式会社ファーストキャビンHD提供）

▲沖繩那霸機場First Cabin。（圖／株式会社ファーストキャビンHD提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩那霸機場又有新服務！全新膠囊旅館「First Cabin」已於10月1日正式開幕，不僅提供住宿，也提供旅人單純盥洗服務，不過必須留意的是，不接受12歲以下兒童入住。目前歡慶開幕，住一晚最低710元起。

▲▼那霸機場First Cabin。（圖／株式会社ファーストキャビンHD提供）

▲那霸機場First Cabin商務房型。

▲▼那霸機場First Cabin。（圖／株式会社ファーストキャビンHD提供）

▲盥洗空間。

那霸機場First Cabin是該品牌繼東京羽田、大阪關西機場之後，第三間機場膠囊旅館。旅館24小時提供服務，共有72間膠囊房，房型分為商務房型與豪經艙房型，包括盥洗室在內均分為男、女專區。

公共空間方面，寬敞的Lounge空間提供旅人休息，更有2間隔音通話空間，方便需要講電話的旅客使用；大廳更提供加濕器、除臭噴霧、熨斗免費租借。

▲▼那霸機場First Cabin。（圖／株式会社ファーストキャビンHD提供）

▲▼也有Lounge可以使用。

▲▼那霸機場First Cabin。（圖／株式会社ファーストキャビンHD提供）

為了讓紅眼航班的旅客也有地方能梳洗，那霸機場First Cabin除了住宿外也接受當日使用服務，每次使用時間為2小時起，可使用Lounge和盥洗空間，洗去旅途疲憊的同時，也能在Lounge中短暫休息。

【啤酒出場瞬間嗨翻】鏟子超人肚子餓！火車上大家溫暖投食

