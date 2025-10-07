CoCo限時1天「珍奶買1送1」　雙倍濃芋奶綠新上市

▲CoCo限時1天珍奶買1送1。（圖／CoCo提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」本周好友日祭出「珍珠奶茶買1送1」優惠，單杯下殺30元，明（8）日限時1天開跑，每人最多買2送2；10月9日起再開賣全新「雙倍濃芋奶綠」，且可享最低每杯50元起優惠。

CoCo好友日推「大杯珍珠奶茶買1送1」，2杯特價60元，換算每杯只要30元，明日限時1天登場，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

▲10月9日開賣新品「雙倍濃芋奶綠」。

10月9日起再開賣新品「雙倍濃芋奶綠」，選用雙倍濃郁手煮芋頭結合清香茉莉奶綠，大杯售價85元，至10月31日前都可訂線上平台可享2大杯100元，門市則推2大杯120元。

▲烏弄原茶推出限時1天買1送1優惠。（圖／翻攝UNOCHA烏弄原茶臉書粉專）

另為歡慶今年生日，UNOCHA烏弄原茶全門市將於10月11日上午11時至下午7時祭出「台灣原茶系列任選買1送1」，優惠品項包括「手採阿里山金萱」、「名間鄉冬片仔」、「金萱烏龍」、「碧螺春・綠」、「茶十八號・紅玉」、「著涎金萱紅」，限大杯，每人限購2杯，並以價低者為優惠品項，飲品開放調整甜度冰量，可加價加料。