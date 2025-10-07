「華航全航線65折」日韓賞楓最低免萬元　到明年3月底前適用

▲東京於12月上旬展開賞楓季，華航促銷票價最低免1.2萬。（圖／易遊網提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

準備訂機票出國玩的人又有機會！易遊網獨家攜手中華航空，即日起至10月16日推出華航全航線65折起的促銷票，下單還有機會抽中台北-鳳凰城來回機票1張，此優惠適用明年3月31日前的出發日。此外，每周三的「機票狂歡日」加碼最高現折800元，10月8日與10月15日將推出華航香港來回機票優惠，來回含稅3,999元起。

▲活動期間每周三加碼開搶華航香港機票，來回含稅只要3,999元。

華航全航線65折起的促銷票價，出發日期自即日起到2026年3月31日，無論是賞楓或安排年末聖誕跨年、春節及228連假都適用。經查，台北-曼谷7,830元、台北-胡志明市7,181元、台北-河內7,886元、宿霧6,884元、台北-沖繩8,041元、首爾9,507元、釜山9,786元，以上均為來回含稅價。

▲▼2025日本、韓國楓葉預測攻略。



同時，易遊網整理出「日韓楓葉預測攻略」，日本的賞楓季從11月中旬起在北海道開始，並逐步延伸至南部城市，華航提供的票價為東京來回含稅11,929元起，大阪12,569元起。若想避開人潮，推薦前往鹿兒島，感受「霧島神宮」的秋季風情，以及「曾木瀑布」瀑布與楓紅交織的絕美景致，來回票價9,351元起。韓國的賞楓季從10月中下旬開跑，首爾和釜山的票價最低萬元有找。

▲華航唯一直飛航點帛琉，此波促銷最低免1萬4千元就能直奔浮潛天堂。



此外，華航提供東南亞航點如曼谷和胡志明市，票價最低8千元有找；搭華航直飛南太平洋島嶼-帛琉來回票價13,964元起；美國舊金山和西雅圖來回含稅機票不到2萬4千元；雪梨來回含稅最低則為26,396元起。

▲雄獅旅遊今（7日）至11月10日舉辦ITF線上旅展。（圖／雄獅旅遊提供，下同）



而雄獅旅遊今（7日）至11月10日舉辦ITF線上旅展，全新升級會員制度「雄獅幣」一點抵一元，旅展期間天天抽「大阪自由行」、「泰國6日遊」等大獎，下單還有機會再抽萬元點數。

▲雄獅旅遊ITF線上旅展每日活動促銷。



線上旅展中，推薦「首爾滑雪4日」，搭長榮航空每人9,499元起；日本關西蒐集宇治、奈良、京都世界遺產，5日遊每人19,888元起；「楓紅濟州5日」賞漢拏山壯麗美景，每人17,888元起；雄獅首賣「芭達雅煙火節6日」，搭上觀賞船，優雅觀賞世界級的煙火盛宴，每人18,999元起。自由行有「關島5日」搭聯合航空早去晚回，每人16,800元起。

長線部分，澳洲黃金海岸遨遊6日免4萬；雪梨跨年搭乘全景玻璃船、或輕鬆入座港灣餐廳賞煙火最高省4千；土耳其杜拜12日遊每人69,900元起，再送100美元購物金；「蒙古貝加爾湖10日」，在藍冰拍下人生最美旅行照，早鳥優惠兩人同行最高省1.5萬元。