ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「華航全航線65折」日韓賞楓最低免萬元　到明年3月底前適用

▲2025日本韓國楓葉預測攻略,東京賞楓,韓國賞楓,帛琉,美國舊金山,香港。（圖／易遊網提供）

▲東京於12月上旬展開賞楓季，華航促銷票價最低免1.2萬。（圖／易遊網提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

準備訂機票出國玩的人又有機會！易遊網獨家攜手中華航空，即日起至10月16日推出華航全航線65折起的促銷票，下單還有機會抽中台北-鳳凰城來回機票1張，此優惠適用明年3月31日前的出發日。此外，每周三的「機票狂歡日」加碼最高現折800元，10月8日與10月15日將推出華航香港來回機票優惠，來回含稅3,999元起。

▲2025日本韓國楓葉預測攻略,東京賞楓,韓國賞楓,帛琉,美國舊金山,香港。（圖／易遊網提供）

▲活動期間每周三加碼開搶華航香港機票，來回含稅只要3,999元。

華航全航線65折起的促銷票價，出發日期自即日起到2026年3月31日，無論是賞楓或安排年末聖誕跨年、春節及228連假都適用。經查，台北-曼谷7,830元、台北-胡志明市7,181元、台北-河內7,886元、宿霧6,884元、台北-沖繩8,041元、首爾9,507元、釜山9,786元，以上均為來回含稅價。

▲2025日本韓國楓葉預測攻略,東京賞楓,韓國賞楓,帛琉,美國舊金山,香港。（圖／易遊網提供）

▲▼2025日本、韓國楓葉預測攻略。

▲2025日本韓國楓葉預測攻略,東京賞楓,韓國賞楓,帛琉,美國舊金山,香港。（圖／易遊網提供）

同時，易遊網整理出「日韓楓葉預測攻略」，日本的賞楓季從11月中旬起在北海道開始，並逐步延伸至南部城市，華航提供的票價為東京來回含稅11,929元起，大阪12,569元起。若想避開人潮，推薦前往鹿兒島，感受「霧島神宮」的秋季風情，以及「曾木瀑布」瀑布與楓紅交織的絕美景致，來回票價9,351元起。韓國的賞楓季從10月中下旬開跑，首爾和釜山的票價最低萬元有找。

▲2025日本韓國楓葉預測攻略,東京賞楓,韓國賞楓,帛琉,美國舊金山,香港。（圖／易遊網提供）

▲華航唯一直飛航點帛琉，此波促銷最低免1萬4千元就能直奔浮潛天堂。

此外，華航提供東南亞航點如曼谷和胡志明市，票價最低8千元有找；搭華航直飛南太平洋島嶼-帛琉來回票價13,964元起；美國舊金山和西雅圖來回含稅機票不到2萬4千元；雪梨來回含稅最低則為26,396元起。

▲雄獅旅遊10月7日至11月10日舉辦ITF線上旅展。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅旅遊今（7日）至11月10日舉辦ITF線上旅展。（圖／雄獅旅遊提供，下同）

而雄獅旅遊今（7日）至11月10日舉辦ITF線上旅展，全新升級會員制度「雄獅幣」一點抵一元，旅展期間天天抽「大阪自由行」、「泰國6日遊」等大獎，下單還有機會再抽萬元點數。

▲雄獅旅遊10月7日至11月10日舉辦ITF線上旅展。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅旅遊ITF線上旅展每日活動促銷。

線上旅展中，推薦「首爾滑雪4日」，搭長榮航空每人9,499元起；日本關西蒐集宇治、奈良、京都世界遺產，5日遊每人19,888元起；「楓紅濟州5日」賞漢拏山壯麗美景，每人17,888元起；雄獅首賣「芭達雅煙火節6日」，搭上觀賞船，優雅觀賞世界級的煙火盛宴，每人18,999元起。自由行有「關島5日」搭聯合航空早去晚回，每人16,800元起。

長線部分，澳洲黃金海岸遨遊6日免4萬；雪梨跨年搭乘全景玻璃船、或輕鬆入座港灣餐廳賞煙火最高省4千；土耳其杜拜12日遊每人69,900元起，再送100美元購物金；「蒙古貝加爾湖10日」，在藍冰拍下人生最美旅行照，早鳥優惠兩人同行最高省1.5萬元。

關鍵字： 機票促銷 華航 易遊網 機票優惠 出國

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【現場畫面曝】華新科技清晨火警！員工「防塵衣包緊緊」出逃　

推薦閱讀

三峽荒郊野外吃土雞！

三峽荒郊野外吃土雞！

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

國慶限定「披薩優惠」一次看

國慶限定「披薩優惠」一次看

國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

哈根達斯烤冰淇淋堡升級自由配

哈根達斯烤冰淇淋堡升級自由配

虹夕諾雅奈良監獄明年開還設博物館

虹夕諾雅奈良監獄明年開還設博物館

名廚陳嵐舒旗下「小樂沐」熄燈

名廚陳嵐舒旗下「小樂沐」熄燈

「華航全航線65折」只賣到10/16

「華航全航線65折」只賣到10/16

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台5家必比登牛肉麵一次看

三峽「1公里美人樹大道」綻放到11月

漢來海港敦化SOGO店12/14熄燈

「華航全航線65折」只賣到10/16

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回

士林極隱密「蛋包麵」深藏巷仔內

50隻土雞熬一鍋湯！三峽雞湯小卷米粉

9家手搖飲中秋優惠一次看

九族文化村　理光頭+滿18歲免費入園

會安秘境餐廳　體驗足浴、魚露咖啡

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

三峽荒郊野外吃土雞！

新北河濱「4處台灣欒樹」轉黃中

國慶限定「披薩優惠」一次看

國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

哈根達斯烤冰淇淋堡升級自由配

虹夕諾雅奈良監獄明年開還設博物館

名廚陳嵐舒旗下「小樂沐」熄燈

「華航全航線65折」只賣到10/16

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366