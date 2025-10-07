ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
哈根達斯烤冰淇淋堡升級「自由配」　3款激推組合曝

▲▼哈根達斯烤冰淇淋堡。（圖／哈根達斯提供）

▲哈根達斯烤冰淇淋堡升級自由配。（圖／哈根達斯提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」今年2月把歐洲超夯「烤冰淇淋堡」搬進台灣，現烤的法式布里歐麵包夾入沁涼冰淇淋，外熱內冰的口感深受不少甜點控喜愛。這次強勢推出「口味自由選」升級版，開放自由搭配冰淇淋口味、醬料及配料，打造個人專屬風味，並分享3大推薦組合，即日起正式開賣。

▲▼哈根達斯烤冰淇淋堡。（圖／哈根達斯提供）

▲哈根達斯精選3款人氣組合推薦。

哈根達斯推出「烤冰淇淋堡口味自由選」活動，基底為鬆軟香甜的布里歐麵包，內餡可任選一球冰淇淋（全系列口味皆適用），再佐以香濃巧克力風味淋醬或酸甜草莓醬（2選1），最後點綴Q彈棉花糖、香脆堅果仁或鮮凍草莓粒（3選1），只需3步驟即可完成專屬搭配，單入售價189元，即日起凡加入官方LINE綁定會員可享2入特價299元。

哈根達斯也精選3款人氣推薦組合，包括濃郁系「淇淋巧酥冰淇淋+巧克力風味淋醬+棉花糖」、酸甜夢幻「草莓冰淇淋+草莓醬+鮮凍草莓粒」、以及堅果莓果交織的「開心果冰淇淋+草莓醬+碎堅果仁」。 

▲▼COLD STONE推出「阿華田可可麥芽冰心捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼COLD STONE推出「阿華田可可麥芽冰心捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼COLD STONE推出「阿華田可可麥芽冰心捲」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，COLD STONE則宣布推出全新「阿華田可可麥芽冰心捲」，外層則選用巧克力海綿蛋糕淋上苦甜巧克力淋醬，搭配阿華田巧克力麥芽冰淇淋拌入黑巧克力葉內餡，增添酥脆口感，一次就能吃到4重巧克力口感，完美還原童年經典滋味，售價850元，10月10日起於全門市上市。

10月10日恰逢酷聖石日，當日凡購買中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋、濃霜聖代，可享「同尺寸冰淇淋第2件10元」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Häagen-Dazs 哈根達斯 COLD STONE 烤冰淇淋堡

