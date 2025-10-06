ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手搖飲中秋組合優惠一次看　迷客夏買5送1、萬波4杯100元

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲手搖飲中秋組合優惠一次看。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

今（6）日就是中秋節，《ETtoday新聞雲》整理手搖飲最新組合優惠，包括迷客夏、可不可熟成紅茶可享全品項買5送1，萬波則推3款飲品任選4杯下殺100元，換算下來，單杯只要25元。

▲▼萬波聯名理想混蛋推限定飲品「萬事大桔」，還有限定飲料杯、限量盲袋小卡。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波新品「萬事大桔」2杯特價75元。（圖／記者蕭筠攝）

●迷客夏
迷客夏今日祭出「全品項買5送1」，凡於門市購買5杯飲品即可免費多喝指定單茶1杯，單茶品項包括「英倫伯爵紅茶」、「大正醇香紅茶」、「原片初露青茶」、「茉莉原淬綠茶」，且開放累贈，提醒優惠不適用於電話、外送平台及電子票券平台，可自付差額加料。

  ●CoCo
CoCo今日祭出限時1天「純茶2杯39元」優惠，凡於門市、都可訂線上皆可享「紅茶」、「綠茶」、「青茶」任選2大杯特價39元，各門市售完為止。

●龜記茗品
龜記今日祭出「買2送1」優惠，凡於門市購買蜂蜜花沫烏龍2杯即送花沫烏龍1杯，且單筆消費可累贈買2送1、買4送2依此類推，提醒一般外送、外送平台及部分門市不適用此優惠。

●萬波島嶼紅茶
萬波島嶼紅茶今日祭出2大超值優惠，包括「大杯萬事大桔2杯特價75元」、「大杯島嶼紅茶、宣橋綠茶、麗雅烏龍任選4杯特價100元」，提醒活動飲品皆為固定冰量與糖度，但開放加購波霸、珍珠、愛玉等配料。

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶全門市今日祭出「全品項買5送1」優惠，可享單筆購買全飲品買5送1，以價低者為贈送品項。

【你可能也想看】

►摩斯推「4重連假」優惠　漢堡+大冰紅第2套6折
►全台速食店中秋優惠懶人包　炸雞桶買1送1、披薩下殺5折
►9家手搖飲「中秋優惠」一次看　珍奶買1送1、純茶2杯39元

關鍵字：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

推薦閱讀

板橋凱撒「南洋料理吃到飽」加碼延長

板橋凱撒「南洋料理吃到飽」加碼延長

藏身新莊菜市仔的地下咖啡廳

藏身新莊菜市仔的地下咖啡廳

桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑

桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑

手搖飲中秋限定組合優惠懶人包

手搖飲中秋限定組合優惠懶人包

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」

2025年還能吃到50元咖哩蛋包飯！

2025年還能吃到50元咖哩蛋包飯！

限今天！全家咖啡「買6送6」

限今天！全家咖啡「買6送6」

魔蛛古堡、寶藏島「桃園2大萬聖城」

魔蛛古堡、寶藏島「桃園2大萬聖城」

3.5小時直飛關島　春節假期化身海島玩家

3.5小時直飛關島　春節假期化身海島玩家

小資女圓夢遊歐冬季超優惠　長榮直飛4大城隨選暢遊

小資女圓夢遊歐冬季超優惠　長榮直飛4大城隨選暢遊

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台5家必比登牛肉麵一次看

9家手搖飲中秋優惠一次看

三峽「1公里美人樹大道」綻放到11月

魔蛛古堡、寶藏島「桃園2大萬聖城」

士林極隱密「蛋包麵」深藏巷仔內

峴港世界最美沙灘必吃米其林海鮮餐廳

3.5小時直飛關島　春節假期化身海島玩家

春節加拿大追極光　早鳥優惠最高省8千

小資女圓夢遊歐冬季超優惠　長榮直飛4大城隨選暢遊

「4米高魯斯佛」現身大安森林公園站

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

板橋凱撒「南洋料理吃到飽」加碼延長

藏身新莊菜市仔的地下咖啡廳

桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑

手搖飲中秋限定組合優惠懶人包

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」

2025年還能吃到50元咖哩蛋包飯！

限今天！全家咖啡「買6送6」

魔蛛古堡、寶藏島「桃園2大萬聖城」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366