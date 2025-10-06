手搖飲中秋組合優惠一次看　迷客夏買5送1、萬波4杯100元

▲手搖飲中秋組合優惠一次看。（圖／迷客夏提供）

記者蕭筠／台北報導

今（6）日就是中秋節，《ETtoday新聞雲》整理手搖飲最新組合優惠，包括迷客夏、可不可熟成紅茶可享全品項買5送1，萬波則推3款飲品任選4杯下殺100元，換算下來，單杯只要25元。

▲萬波新品「萬事大桔」2杯特價75元。（圖／記者蕭筠攝）

●迷客夏

迷客夏今日祭出「全品項買5送1」，凡於門市購買5杯飲品即可免費多喝指定單茶1杯，單茶品項包括「英倫伯爵紅茶」、「大正醇香紅茶」、「原片初露青茶」、「茉莉原淬綠茶」，且開放累贈，提醒優惠不適用於電話、外送平台及電子票券平台，可自付差額加料。

●CoCo

CoCo今日祭出限時1天「純茶2杯39元」優惠，凡於門市、都可訂線上皆可享「紅茶」、「綠茶」、「青茶」任選2大杯特價39元，各門市售完為止。

●龜記茗品

龜記今日祭出「買2送1」優惠，凡於門市購買蜂蜜花沫烏龍2杯即送花沫烏龍1杯，且單筆消費可累贈買2送1、買4送2依此類推，提醒一般外送、外送平台及部分門市不適用此優惠。

●萬波島嶼紅茶

萬波島嶼紅茶今日祭出2大超值優惠，包括「大杯萬事大桔2杯特價75元」、「大杯島嶼紅茶、宣橋綠茶、麗雅烏龍任選4杯特價100元」，提醒活動飲品皆為固定冰量與糖度，但開放加購波霸、珍珠、愛玉等配料。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶全門市今日祭出「全品項買5送1」優惠，可享單筆購買全飲品買5送1，以價低者為贈送品項。