烏弄10／11台灣原茶系列買1送1　姓名有「萬」喝翰林茶館享39折

▲▼UNOCHA烏弄原茶。（圖／翻攝UNOCHA烏弄原茶臉書粉專）

▲UNOCHA烏弄原茶生日推買1送1優惠。（圖／翻攝UNOCHA烏弄原茶臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

歡慶今年生日，主打純茶的手搖飲品牌「UNOCHA烏弄原茶」祭出「純茶買1送1」優惠，一共有6款飲品選擇包括阿里山金萱、名間鄉冬片仔，10月11日當天限定8小時開跑。

UNOCHA烏弄原茶全門市將於10月11日上午11時至下午7時祭出「台灣原茶系列任選買1送1」，優惠品項包括「手採阿里山金萱」、「名間鄉冬片仔」、「金萱烏龍」、「碧螺春・綠」、「茶十八號・紅玉」、「著涎金萱紅」，限大杯，每人限購2杯，並以價低者為優惠品項，飲品開放調整甜度冰量，可加價加料。

▲▼翰林茶館。（圖／翰林茶館提供）

▲翰林茶館歡慶39週年祭出2大限時優惠。（圖／翰林茶館提供）

另外，翰林茶館為歡慶39周年，特意找來擁有逾70年歷史的「萬秀洗衣店」展開聯名合作，首波推出「熊貓珍奶買1送1」、「萬中選一身分證39折」等2大優惠，即日起至10月31日限時開跑。

翰林茶館攜手萬秀洗衣店推出生日慶限定優惠，即日起至10月31日凡身分證字號同時含有「3」與「9」共2個數字，且真實姓名中帶有「萬」字的消費者，可享翰林茶館／茶棧當日單筆消費39折專屬優惠。

期間再加碼每周六、日、一可享「大杯熊貓珍奶外帶買1送1」限定優惠，每店每日限量30組，每人限購2組，提醒活動僅限門市現場消費，線上點餐與外送不適用。

【場面失控】陸無人機煙火秀驚見「火流星雨」！　觀眾舉椅防備、急逃離現場

