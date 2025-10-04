ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
LADY M「3大周年慶活動」開跑　800片蛋糕限時送

▲▼Lady M8周年祭出3大優惠。（圖／Lady M提供）

▲Lady M歡慶8周年祭出3大限時優惠。（圖／Lady M提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

慶祝登台8周年，紐約甜點品牌「Lady M」祭出「3大歡慶優惠」，滿額送賓果刮刮卡，刮出蛋糕連線即可免費吃蛋糕1片，限量800片。另外，本月還開賣季節限定口味「抹茶巧克力千層」。

Lady M即日起祭出3大周年慶優惠，「滿額送賓果刮刮卡」大方送出800片蛋糕，凡單筆消費滿888元可獲得刮刮卡1張，只要刮出蛋糕連線即可免費吃該口味蛋糕1個，開放於11月1日至11月30日進行兌換。

還有2大組合優惠，包括「棋格萌娃組」任選2片蛋糕搭配棋格娃娃吊飾優惠價880元、「棋格午茶組」任選4片蛋糕搭配棋格造型餐具組優惠價1399元，以上組合每人皆限購1組，售完為止。

▲▼Lady M8周年祭出3大優惠。（圖／Lady M提供）

▲10月開賣季節限定「抹茶巧克力千層」。

全門市10月同步開賣季節限定「抹茶巧克力千層」，嚴選義大利精品巧克力「AMEDEI」製成濃郁巧克力餅皮，上層抹入絲滑巧克力鮮奶油，下層搭配靜岡抹茶製成的茶香內餡，最頂層則點綴抹茶粉。單片售價280元、9吋售價2800元。

▲▼COLD STONE推萬聖節限定「酷黑紅絲絨」；冬季限定「極濃巧克力系列」加碼升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE推出萬聖節限定「酷黑紅絲絨」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，冰淇淋品牌「COLD STONE」本月則推出萬聖節限定「酷黑紅絲絨」，選用極濃黑玫瑰鹽冰淇淋做為基底拌入黑可可餅乾，再淋上巧克力醬，最後點綴紅絲絨蛋糕，口感鹹甜，尤其搭配限量回歸的「極黑脆餅」更吸睛，限時販售至11月6日。

▲▼COLD STONE推萬聖節限定「酷黑紅絲絨」；冬季限定「極濃巧克力系列」加碼升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲冬季限定經典「極濃巧克力冰淇淋」同步升級回歸。

冬季限定經典「極濃巧克力冰淇淋」同步升級回歸，加入可可粉增添濃郁苦甜滋味，一共有3款組合，「開心極濃巧」加入焦糖醬、比利時焦糖脆餅搭配開心果碎粒；「QQ極濃巧」拌入草莓、OREO餅乾，再撒上Q彈小麻糬及極濃巧克力粉；「紅絲絨極濃巧」結合巧克力醬、酥脆餅乾，最後放上紅絲絨蛋糕，販售至2026年1月8日。

為歡慶新品上市，至10月6日可享「中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋、濃霜聖代同尺寸第2件99元」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項。

