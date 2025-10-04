ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
謝謝鏟子超人！焦糖楓「500元海陸餐免費送」不限額

▲焦糖楓推出「鏟子超人守護花蓮」活動。（圖／業者提供）

▲焦糖楓推出「鏟子超人守護花蓮」活動。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日下午發生壩頂溢流，災情嚴重，上萬民眾主動加入救災行列，展現台灣最美風景。為感謝全台鏟子超人，連鎖串燒品牌「焦糖楓」推出「鏟子超人守護花蓮」活動，免費送出價值超過500元的「花蓮超能量高蛋白挺你餐」兌換券，且不限額，即日起至10月11日限時開跑。

焦糖楓即日起至10月11日發起「鏟子超人守護花蓮」活動，期間凡於臉書粉專貼文下方留言關鍵字「#鏟子超人守護花蓮」，並上傳救災照片，最後將留言截圖傳至官方LINE帳號，即可免費獲得價值超過500元的「花蓮超能量高蛋白挺你餐」兌換券，10月7日至10月12日憑券可至全台門市內用兌換，名額不設限。

「花蓮超能量高蛋白挺你餐」內含超豪華海鮮包括大生蠔、生食級大干貝、無敵大草蝦，以及霜降豬肉串、烤雞翅、腿排肉串、烤小雞腿，還有百事可樂及蘋果氣泡飲。

▲▼台鐵中秋南迴線加開列車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵中秋南迴線加開列車。（圖／台鐵公司提供）

另因中秋連假開跑，預期會再有一波「鏟子超人」大軍湧進花蓮，台鐵公司宣布加開6班南迴線6列次新左營往花蓮的區間快車。

根據時刻表，新左營開往花蓮區間快車為5051次，即日起至10月6日期間每天開行，清晨5時44分從高雄發車，上午10時37分就抵達光復站；回程5052次花蓮往新左營列車同樣也是即日起至10月6日期間每天開行，下午4時57分從光復開車，晚間9時40分抵達高雄站。

關鍵字： 焦糖楓 鏟子超人 花蓮 救災 台鐵

【絲滑開溜？】國道撞車尾秒肇逃落跑！ 前車看傻：連車牌都不要了

