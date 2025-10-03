可不可「白玉珈琲冰淇淋」爆紅　網讚口感：求常駐

▲可不可熟成紅茶最新「白玉珈琲雪藏冰淇淋」爆紅。（圖／翻攝可不可熟成紅茶官網）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「可不可熟成紅茶」10月悄悄推出的「白玉珈琲雪藏冰淇淋」近日在Threads爆紅，不少人一吃紛紛狂讚「超好吃」，敲碗可不可以變成常態品，掀起超高討論度。對此，業者表示現為全門市常態販售，但因目前銷售速度太快，有部分門市仍待補貨中。

白玉珈琲雪藏冰淇淋。

可不可熟成紅茶首度推出冰淇淋，「白玉珈琲雪藏冰淇淋」是選用香醇咖啡冰淇淋搭配Q彈白玉，每份單點售價49元、2份特價88元，現省10元，也可享買5送1優惠，提醒優惠不得併用。

白玉珈琲雪藏冰淇淋上市僅短短3天就吸引不少人嚐鮮，許多網友也曝光口感大讚「真的超好吃」、「拜託可不可把這個變成常駐品項」、「珍珠很Q」、「每一間分店都有嗎」，但也有人表示非常甜「應該只有螞蟻人會喜歡」、「螞蟻人會超愛」。

對此，可不可熟成紅茶透露，白玉珈琲雪藏冰淇淋目前於全台門市皆能吃到，僅部分門市因銷售速度太快仍在補貨當中。

再睡5分鐘今年7月首度開賣霜淇淋。

再睡5分鐘今年7月也首度推出自家品牌「NAP!n ICE霜淇淋」，選用台灣茉莉花窨製2次的純茉莉綠茶，透過日式炒青綠茶工藝與650目的細緻研磨，結合雙重產地乳源，完美還原人氣飲品「棉被午茉綠」的經典風味。

全系列共有「招牌鹹奶蓋」、「午茉綠」、「棉被午茉綠」共3種口味，每份優惠價45元，限於新北樂華店、台中一中店共2家門市販售，至10月9日凡購買霜淇淋任一口味可享每份29元優惠價。