迪士尼萌寵攻佔北捷　4米高魯斯佛現身、彩繪列車療癒啟動

▲4公尺高的魯斯佛氣偶今（3日）在大安森林公園站亮相。（圖／台灣迪士尼提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

迪士尼與台北捷運聯手推出全台最萌的《捷伴萌寵派對趣》，今（3日）起至10月26日在大安森林公園站登場，陽光大廳迎來高達4公尺的魯斯佛氣偶，搭配《瑪莉貓》、《101忠狗》、《小姐與流氓》、《木偶奇遇記》費加洛等人氣角色造景。粉絲上傳合影並追蹤官方帳號，還能兌換限定「魯斯佛」或「瑪莉貓」造型扇。

▲▼《瑪莉貓》、《101忠狗》等人氣角色造景，讓粉絲盡情捕捉。





除了大安森林公園站的沉浸式裝置，迪士尼貓狗主題彩繪列車也同步啟動，即日起至12月31日於淡水信義線期間限定登場。六節車廂各自展現不同主題，包括魯斯佛、布魯托、瑪莉貓、費加洛、101忠狗及小姐與流氓，兩節車廂更將拉環換成「萌掌造型」，讓通勤族療癒加倍。北捷提醒，粉絲可透過「台北捷運Go」App的動態資訊追蹤列車，掌握追車時機。

▲▼迪士尼貓狗主題彩繪列車也同步啟動。





台北捷運也推出兩款「迪士尼貓狗主題一日票卡套組」，分為「魯斯佛款」與「101忠狗款」，內含一日票與絨毛飲料杯套，10月3日起於大安森林公園站首賣。此外，App會員可憑點數兌換95折優惠券，新會員輸入邀請碼「1314」再享50點獎勵，點數可折抵特約商店消費。

▲粉絲可透過「台北捷運Go」App的動態資訊追蹤彩繪列車時刻。



迪士尼更預告，將於11月5日至2026年1月15日在中山站4號出口廣場打造全台唯一「動物方城市主題聖誕樹」，白天繽紛可愛、夜晚浪漫璀璨，陪伴粉絲一路迎接歲末佳節。