桃園萬聖城「13米魔蛛古堡」10/25起免費玩　大溪威斯汀藏骷髏

▲「桃園萬聖城」將於10月25日至11月2日登場。（圖／桃園市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導



一年一度搞怪盛事「桃園萬聖城」將於10月25日至11月2日登場，今年以「魔蛛古堡」為主題，桃園藝文廣場將有13公尺高「魔幻蜘蛛王」坐鎮的驚悚城堡，結合探險、闖關、尋寶等元素，打造歷屆最盛大的萬聖冒險。活動現場不僅有金曲之夜開城演唱會、變裝競賽、魔幻夜光踩街、電音派對等演出，每晚還有炫目燈光秀，邀民眾共度奇幻的萬聖夜。

▲▼萬聖夜總會；殭屍木乃伊。



今年萬聖城設計12大主題裝置，遊客將依序穿越「孟婆奈何橋」、「詭異盤絲洞」等魔徑，探索「鬼吹燈迷宮」、「盤絲光纖樹」等魔域，還會遇見魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊等搞怪角色，最後抵達糖果屋尋寶。另有「寶藏圖書館」、「夢幻公彩屋」等打卡點，讓民眾沉浸在魔幻氛圍中。

▲▼萬聖寶藏島開跑，館內打造海盜秘境驚悚場景；幽冥木乃伊現身，詭譎氛圍營造萬聖驚魂夜。（圖／業者提供）







除了市府盛大活動，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店也再度響應萬聖節，今年推出「威斯汀萬聖寶藏島」主題活動，即日起至11月16日，館內多處打造沉浸式海盜秘境場景，包括海盜帆船、暗黑寶藏禁區、幽冥墓園、骷髏船長禁忌寶庫等，讓旅客盡情打卡。飯店亦規劃房客限定的萬聖節餐飲與親子活動，營造驚悚又奇趣的度假體驗。

▲▼大溪威斯汀骷髏船長禁忌寶庫，營造沉浸式搞鬼氛圍；邀民眾一起挖掘海盜遺落的寶藏。（圖／業者提供）

