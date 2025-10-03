宿霧6.9強震離觀光景點遠！官方急發聲明：觀光設施、交通無影響

▲菲律賓宿霧9月30日晚間發生規模規模6.9強震。（圖／路透）



記者彭懷玉／台北報導

菲律賓宿霧（Cebu）外海9月30日晚間發生規模6.9強震，罹難人數已升至69人，實際上，震央位於博戈市（Bogo City）東北方21公里處，而今稍早菲律賓觀光部指出，宿霧市區、主要景點距離震央大約100公里遠，地震對觀光設施與交通運作並無影響。

▲宿霧附近的島嶼多達166個，搭快艇、螃蟹船跳島是絕佳遊玩方式。（示意圖／記者彭懷玉攝）



菲律賓觀光部說明，經當地相關單位確認，震央位置距離宿霧主要旅遊景點及宿霧國際機場均相當遙遠，大約有100公里遠，車程還需3-4小時，地震對觀光設施與交通運作並無影響。熱門區域包含Mactan馬克坦島、Moalboal墨寶、Oslob奧斯陸、Bohol薄荷島等地皆無設施損壞，飯店、度假村、交通運輸及觀光活動也照常營運，旅客行程不會受到影響。

▲Alona Beach, Panglao。（圖／菲律賓觀光部提供，下同）

菲律賓觀光部表示，只有事發隔天早上接到幾通詢問電話，但一般旅遊民眾不會去到那裡，就算有，也就是潛水客為主，所幸最近沒有潛客在事發區域活動。

▲宿霧市區、主要景點距離震央大約100公里遠。



菲律賓觀光部將持續透過觀光協助中心（Tourist Assistance Call Center）及各區域辦公室，回應旅客需求並提供支援。旅客如需協助，可透過以下管道聯繫：



熱線 / Hotline: 151-TOUR (151-8687)

手機 / Mobile: 0954-253-3215

Facebook: Department of Tourism – Philippines

Email: touristassistance@tourism.gov.ph

官方網站 / Website: www.tourism.gov.ph

菲律賓觀光部將持續密切關注狀況，並隨時發布最新資訊，確保旅客能安心享受宿霧與菲律賓的美麗風光。