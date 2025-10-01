東京百年壽喜燒「日山」台灣首店10/7開幕　即日起開放電話訂位

▲東京百年壽喜燒「日山」台灣首店10/7開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「すき燒割烹日山」是東京壽喜燒代表性老舖，曾連續10年榮獲東京米其林一星肯定，台灣首店進駐新光三越信義新天地A4館，10月7日正式開幕，和牛壽喜燒套餐每位1980元至4880元，即日起開放電話訂位。

連續10年獲東京米其林指南一星、蟬聯多年日本權威美食網站「食べログ （tabelog）」百大名店肯定的「壽喜燒割烹 日山（すき焼割烹日山,sukiyaki hiyama）」，由起源於1912年的「日山畜產」，1935年開設「壽喜燒割烹 日山」，百年來，店舖所供應的和牛，全數由鑑定師（目利人）在拍賣市場整頭競標。

▲日山在人形町尚未成為壽喜燒一條街之前，便開始經營壽喜燒餐廳，餐廳以精選國寶級日山特選和牛。（圖／記者黃士原攝）

有別於其他餐廳僅重在銘柄牛、產地，日山有一套自我鑑定標準，鑑定師在拍賣場必須「眼觀」和牛身形、油脂光澤，感受油質滑順度、肉質彈力等「觸感」，並在競標後於自家肉品分切工廠，經去骨、熟成、修清、真空包裝等9個工序才能空運直送到店。

日山在人形町尚未成為壽喜燒一條街之前，便開始經營壽喜燒餐廳，餐廳以精選國寶級日山特選和牛，搭配多年秘製醬汁，強調「肉品即料理靈魂」的美味體驗。今年首度登台，第一家分店進駐新光三越信義新天地A4館，10月7日正式開幕，即日起開放電話訂位。

▲日山台北店共4款壽喜燒割烹套餐（價格1980元至4880元）。（圖／記者黃士原攝）

日山台北店結合旬味割烹料理、精選和牛，打造「極上・日山」、「金賞・日山」、「回味・日山」，以及午間限定「日山・壽喜燒」共4款套餐（價格1980元至4880元），內容包含酒肴、先付、造里、燒皿、特品、吸物、甘味，以及壽喜燒。

▲精選旬三品，磯煮鮑魚、山藥細麵、厚蛋燒。（圖／記者黃士原攝）

▲炙燒和牛塔、真山葵。（圖／記者黃士原攝）

主打的「極上・日山」套餐，由酒肴的「精選旬三品」揭開序幕，磯煮鮑魚、山藥細麵、厚蛋燒皆由傳統日本料理再添新意詮釋。接續的先付「炙燒和牛塔、真山葵」將和牛以丁狀、泥狀共兩種狀態搭配味噌、海膽，並附上酥炸馬鈴薯脆片作為雙重吃法。造里的「海之幸 刺身三味」、「時魚鹽燒」以季節魚類供應，和牛饗宴前哨戰的特品「和牛三味 握壽司」，有橙醋、松露與唐辛子3種風味。

▲海之幸刺身三味，以季節魚類供應。（圖／記者黃士原攝）

▲時魚塩燒。（圖／記者黃士原攝）

為了讓客人能品嘗最佳品質與風味，日山特別訂製鑄鐵鍋、壽喜燒推車，由專人進行涮烤服務，使用傳承百年的秘製壽喜燒醬汁，彰顯日山特選和牛最迷人的油花、油質與肉質的原始風味魅力。餐廳表示，開幕首波選以鹿兒島A5等級薩摩牛，肉片講究每片在55至60公克之間，厚度達2.5mm，才能品嚐得到和牛吸附壽喜燒醬汁，肉香交織醬汁的飽滿滋味。

▲為了讓客人能品嘗最佳品質與風味，日山特別訂製鑄鐵鍋、壽喜燒推車，由專人進行涮烤服務。（圖／記者黃士原攝）

▲涮烤好的壽喜燒會盛在碗裡，一碗是搭配豆腐、蒟蒻、四季豆、生蛋液，另一碗裡則有香菇、洋蔥、地瓜。（圖／記者黃士原攝）

此外，與壽喜燒一同上桌的細扁狀烏龍麵，是台灣較少見的秋田縣稻庭烏龍麵，建議將沾過肉的生蛋液倒入烏龍麵內，能感受到和牛肉脂帶來的香氣。品嚐過和牛，吸物「生海苔．蛤蜊清汁」是大量蛤蜊鮮美的精華，甘味則以自家製的胡麻冰淇淋。

▲黑毛屋台中首店10月3日開幕。（圖／乾杯提供）

另外，乾杯集團旗下日式鍋物品牌黑毛屋首次進軍台中，10月3日進駐新光三越台中中港店，同時也是姆明聯名主題店，客人可享有玩偶陪吃體驗與多樣活動。

隨著台中新光三越全面復業，乾杯集團同步啟動品牌煥新部署，旗下鍋物品牌黑毛屋以「台中首店」正式進駐插旗，共68席客席。

作為全台第3家姆明聯名據點，店內以「冬日姆明谷」為主題，從店內牆面掛畫到巧思擺件，處處布滿姆明一家滑雪、圍爐取暖的可愛冬日情境，顧客彷彿置身於白雪皚皚的姆明谷中。座位邊隨處可見姆明、小不點、阿金等角色身影，並特設主題拍照打卡專區，讓粉絲盡情合影、留下美照。