中秋連假必看2大煙火秀！1.8萬發海上花火　還有氣墊樂園、市集

▲西螺福興宮「螺陽迎太平」，媽祖鑾轎出城高空煙火。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林西螺水上花火大會示意圖。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

這個周末將迎來中秋連假，南台灣就有2場精彩煙火秀不能錯過，不僅可以欣賞海上花火大會，還有免費氣墊樂園可以讓親子暢玩，以及演唱會、特色市集等活動，讓民眾在這個連假能玩得過癮。

▲西螺福興宮「螺陽迎太平」，媽祖鑾轎出城高空煙火。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲水上煙火將於10月6日舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林　2025西螺大橋觀光文化節

雲林一年一度的「2025西螺大橋觀光文化節」將在中秋連假期間熱鬧登場，不僅有多組人氣樂團接力開唱，還有長達180秒的煙火秀，以及氣墊樂園免費玩。

今年西螺鎮公所以「尬藝來西螺」為主題，規畫為期3天的系列活動，地點主要在西螺大橋西側草坪，其中在10月6日閉幕當天晚上9點30分，規劃有長達180秒的煙火秀，絕美水上花火大會搭配鐵橋，是攝影族一定要捕捉的畫面。

▲▼ 嘉義東石海之夏登場，高空煙火秀震撼全場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義東石海之夏每年的海上花火秀都是最大亮點。圖為過去活動畫面。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

嘉義　東石海之夏

嘉義年度盛事「東石海之夏」將在10月4、5、6日的中秋節連假盛大回歸，此次邀請本土天團玖壹壹、人氣男神鼓鼓，以及金曲製造機蕭秉治等人將輪番帶來演出；10月6日晚間7點則將施放12分鐘的「海上煙火秀」。

▲▼ 嘉義東石海之夏登場，高空煙火秀震撼全場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲今年也邀請玖壹壹、鼓鼓登場。

▲▼ 嘉義東石海之夏登場，高空煙火秀震撼全場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲舞台區也可看到精彩煙火秀。

6日晚間7點施放備受期待的「海上煙火秀」，演出12分鐘，超過1.8萬發煙火，最大火砲直徑高達16吋，搭配聲光效果和立柱煙火，為觀眾帶來精彩絕倫的視覺饗宴，最佳觀賞地點包括舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台。

▲▼ 東石海之夏煙火秀31日華麗登場，1.7萬發煙火點亮夜空 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲有4處觀賞點能欣賞煙火秀。

嘉義縣文化觀光局提醒，帶著孩童參與「東石海之夏」時，務必多帶衣物，現場有豐富消暑戲水設施，今年加入夢想熱氣球及冰雪海盜船機械遊具，也有小朋友最愛的氣墊設施，還安排小芙尼家族與馬戲之門系列演出，讓大小朋友享受豐富多元樂趣。

