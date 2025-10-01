「萬波X理想混蛋」聯名飲品、紙杯一次看　團員小卡只送不賣

▲萬波聯名理想混蛋推限定飲品「萬事大桔」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「萬波島嶼紅茶」首度攜手人氣樂團「理想混蛋」跨界合作，推出全新聯名飲品「萬事大桔」，還有限定飲料杯、只送不賣的限量團員小卡，10月3日起於全門市開賣。

▲萬事大桔選用特調金桔果漿結合檸檬汁。

「萬波X理想混蛋」聯手推出限定飲品「萬事大桔」，靈感來自於理想混蛋的新單曲《萬事大吉》，以特調金桔果漿為基底，並加入檸檬汁後融合茶韻，10月3日起於全台門市上市，中杯售價55元、大杯售價65元，冰量甜度皆開放調整。

▲▼同步推出聯名飲料杯、盲袋小卡。

萬波也推出全新限定聯名飲料紙杯，藍色紙杯印上理想混蛋4位團員模樣；還有理想混蛋限量盲袋小卡，每位團員各一款，再加碼一款隱藏版，小卡隨機贈送、僅限現場消費，單筆限送1份，每間門市數量有限，送完為止，提醒須於門市消費滿199元才可獲得。

為歡慶新品上市，10月3日至10月12日於你訂線上平台購買萬事大桔即送10元折價券，使用期限至10月19日，限下次消費使用，於你訂平台滿100元可使用1張。

▲理想混蛋4位成員分享最愛的萬波飲品組合。

理想混蛋4位團員也各自分享最愛的萬波飲品組合，雞丁喜歡「麥仔那堤」，每一口都能喝到帶有厚實麥香的奶味；可沛選擇清爽系「金萱青茶」；阿哲偏愛「蘭葉那堤加小珍珠」，奶香濃郁又有咀嚼口感；建廷則是「白柚烏龍加珍珠」，果香與茶韻交織，且吸得到白柚果肉及大顆珍珠。

▲▼清心福全推出第3波變種吉娃娃聯名紙杯。（圖／清心福全提供）

另外，清心福全今日宣布推出第3波變種吉娃娃聯名紙杯，一共有9款全新逗趣造型，把有著吉娃娃外型的外星生物「吉佬」變身成各種配料躍上杯身，即日起於全門市陸續登場。

變種吉娃娃最新9款聯名杯中，有3款讓吉佬變成巨型食材，包括通紅大草莓、黑亮大珍珠及Q彈大布丁，搭配魔性表情吸睛度十足，還有1款為吉佬化身9種不同的配料、水果，包括超人氣冰淇淋、布丁、荔枝等品項都有。

還有2款吉佬與水果的滿版花紋設計，其中吉佬激動大頭搭配著鳳梨、柳橙，讓粉絲拿在手上能有「炭吉旺旺旺（台語：賺錢旺旺旺）」的吉兆，另一款則是吉佬笑臉大頭，結合草莓與水蜜桃，Q萌風格「水嘎凍莓柱（台語：美到受不了）」。