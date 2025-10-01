10月出國旅遊新制！朝聖之路終點收旅遊稅　歐盟入境新系統上線

▲10月有三個連假，預計將迎來出國高峰。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

10月將迎來3個連假，加上下半年還有賞楓、聖誕節、跨年等熱門活動，許多旅客早已規劃好出國旅遊。想要順利出遊，首先必須留意目的地入境、搭機新規定，以下就整理出10月出國旅遊新制度，提醒旅客注意。

▲▼阿聯酋航空10月起機艙內禁用行動電源。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎阿聯酋航空：10月起機上禁用行動電源

從10月1日起，搭乘阿聯酋航空所有航班，旅客都必須遵照6項規定，包括行動電源不得放入託運行李、每位乘客僅可攜帶一個容量「小於100瓦時（Wh）」的行動電源、禁止在機上使用行動電源為任何個人3C裝置充電。

同時，旅客禁止使用飛機電源為行動電源本身充電，且所有接受運輸的行動電源必須標示容量資訊。此外，行動電源不得放置於頭頂置物櫃，必須放在座位前方的置物袋或座位下方的包包中。

▲歐盟新出入境系統EES將啟用。（圖／路透）

▪︎歐盟：新出入境系統EES從10月12日起啟用

歐盟宣布從10月12日起分階段啟用「出入境系統」（EES），適用對象包括未持有歐盟或申根區居留文件的第三國旅客，也包括台灣。旅客需透過機台掃描護照、按壓指紋與拍照，機台也會記錄出入境日期，12歲以下兒童則不需提供指紋。根據歐盟規劃，EES系統預計最終將取代邊防官逐一檢查、在護照上蓋章的方式，加速通關。

▲▼西班牙朝聖之路終點聖地牙哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）開始徵收旅遊稅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▪︎西班牙：朝聖者之路終點「聖地牙哥-德孔波斯特拉」開收旅遊稅

位於西班牙的聖地牙哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela），是每一條朝聖者之路的終點，更是天主教三大聖地之一，近年隨著深度主題與小眾旅遊、探索自己的旅行方式越來越夯，越來越多旅人選擇走一趟朝聖者之路，也帶來龐大觀光財。

而這座聖地從10月1日開始向旅人徵收旅遊稅，依住宿類型，旅客每晚需支付1歐元至2.5歐元不等費用（約新台幣36元至90元），但最多僅會收取五晚，當地政府表示，80%的稅收將用來推動永續旅遊相關計畫。

▲模里西斯蔚藍海景。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎模里西斯：每人每晚收取3歐元旅遊稅

有「天堂的原型」美稱的模里西斯，是許多人心中的夢幻海島度假目的地。當地政府宣布，從10月1日起向旅客徵收每人每晚3歐元的旅遊稅（約新台幣108元），該稅收將通過入住的飯店收取，12歲以下免收旅遊稅。

▲美國旅行授權電子系統（ESTA）漲價。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎美國：ESTA申辦費調漲

台灣人赴美旅遊一定要申辦的美國旅行授權電子系統（ESTA）已從9月30日起漲價，從原本21美元調漲為40美元（約新台幣1226元），漲幅超過90%。

根據美國政府規定，持有台灣護照的旅客可以根據免簽證計劃線上申請ESTA，通過後即可無需簽證進入美國，無論透過空路、海路、陸路入境或轉機皆須事先申請，有效期為2年。從9月30日開始，ESTA申請費用調漲為40美金，有效期不變。

CBP也表示，如果旅客已有通過核准的ESTA且還在效期內，就不需要重新申請，若不確定自己的ESTA效期，可上官方申請網站查詢。