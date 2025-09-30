ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園大龍門鱻漫遊　活魚美食+古道健行串成秋日盛會

▲桃園大龍門鱻漫遊

▲大龍門鱻漫遊，活魚餐廳業者全新推出最具「鱻」味的「秋食三寶活魚鍋物」及「大龍門秋天的餐桌」。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局30日指出，「2025大龍門鱻漫遊嘉年華」活動，即將於10/18、10/19與10/24、10/25展開，以以「鱻、漫、遊」為三大主題，包括結合大溪豆腐、龍潭三坑筊白筍及石門活魚，全新推出最具「鱻」味的「秋食三寶活魚鍋物」及「大龍門秋天的餐桌」，並聯名知名動「漫」IP姆明一族MOOMIN全程應援。

王明鉅副市長表示，另外還也規劃三條大龍門樟之細路古道「遊」健行活動，匯集美食、國際IP與大自然，讓民眾從味覺到心靈全面感受大龍門的秋日風貌。

▲桃園大龍門鱻漫遊

▲活魚餐廳業者全新推出最具「鱻」味的「秋食三寶活魚鍋物」。（圖／觀旅局提供）

觀旅局表示，傳統的石門活魚三吃就有一道沙鍋魚頭，所以活魚鍋物一直是民眾到石門水庫吃活魚必點的一道料理，今年特別和在地活魚業者討論，共同推出了秋季限定的「大龍門秋食三寶活魚鍋物」，裡面加入大溪的豆腐、龍潭三坑茭白筍以及石門活魚等當季限定的食材。

▲桃園大龍門鱻漫遊

▲國際知名動「漫」IP姆明一族MOOMIN深受歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

這些食材都是在源自當地好水才能產出的美味，只有大龍門才能新鮮品嚐這些特產，透過各活魚店家老師傅的精湛廚藝，成就了這個季節限定也是當地限定的「大龍門秋食三寶活魚鍋物」，包括石園活魚餐廳、心蘭活魚餐廳、十一份土雞活魚餐廳、金園活魚餐廳、祥和園活魚餐廳、王朝活魚餐廳、賓帥活魚餐廳、六福亭活魚川菜餐廳、綠野鄉村湘菜館、金蘭活魚餐廳等10家業者都推出自己拿手風味的大龍門秋食三寶活魚鍋物，歡迎民眾快來嚐鮮！

▲桃園大龍門鱻漫遊

▲桃園大龍門鱻漫遊活動，三大主題串成秋日盛會。（圖／記者楊淑媛攝）

除了各業者推出「大龍門秋食三寶活魚鍋物」外，活動於10月24日與25日兩晚，將於石門十一份文化園區舉辦限定版「大龍門秋天的餐桌」，由工藝私廚與在地青農諾命達力主廚聯手料理，並邀請小提琴樂手於現場演奏，讓遊客在星空及音樂下享用季節限定的秋季饗宴，兩天限額130名，每人新臺幣899元，名額有限，即日起趕快手刀報名。

今年大龍門鱻漫遊健行活動，首度與芬蘭知名IP「姆明一族」合作，將整個健行轉化為充滿童趣的冒險旅程，除了現場4公尺高的姆明首次亮相外，並於沿線設置五大姆明一族角色打卡點，推出聯名漁夫帽，讓大小朋友能戴上與姆明、史力奇、小美等人氣角色聯名紀念品一同同遊山林。

【便當超人辛苦了！】草叢發現受傷的貓　志工耐心引誘帶至救護站

