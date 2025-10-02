影／香港海洋公園水上樂園開箱　近90度開放式滑梯、八彩天梯必玩

▲香港海洋公園水上樂園今年除了10月8日休園之外，將一路開放至10月14日。（影／記者彭懷玉攝）



入秋的香港依舊飆破30度C，香港海洋公園水上樂園是港人最愛的玩水景點之一，有8人同步飆速的「八彩天梯」、高29公尺「沖天瀑布」；「勇者之巔」更以近90度開放式滑梯挑戰心臟強度，也可以躺在漂漂河上放空消暑。除了10月8日休園之外，水上樂園將一路開放到10月14日為止，要到香港玩的人別錯過。

▲類似台中馬拉灣水上樂園的人造波浪池。（圖／記者彭懷玉攝）



▲極速迴環／深谷飛瀑／勇者之巔為三條直立式滑梯。（圖／記者彭懷玉攝）

香港海洋公園水上樂園今年在5月份開張，別於暑假旺季的摩肩擦踵，此時一樣熱，但人潮卻少了許多，吸引民眾攜家帶眷前來待上一整天。

水上樂園坐落於翠綠環山之中，充分利用梯田式地勢，規劃出5大主題區、共27個室內和戶外設施，占地約70萬平方呎（約19,680坪），玩累了還有「百味洞」等三區美食街可以覓食，不怕餓肚子，以下整理出必玩亮點，供讀者參考。

▲29公尺高的「沖天瀑布」是水上樂園中最高設施，長度更達268公尺。（圖／業者提供）



沖天瀑布

29公尺高的「沖天瀑布」是水上樂園中最高設施，長度更達268公尺。坐在圓形氣墊上，穿越蜿蜒曲折的地帶，由滑板底部衝上與水平呈70度角的巨型大滑板頂端，會有一飛沖天、短暫懸浮天空的刺激感，然後高速飛墜，迂迴滑行結束旅程。

▲彩色的「八彩天梯」十分吸睛，每次最多可容納8位玩家一同飆速。（圖／記者彭懷玉攝）



八彩天梯

彩色的「八彩天梯」十分吸睛，每次最多可容納8位玩家一同飆速。每條長度達107公尺、17公尺高，要以俯衝式滑行墊輔助，會先在神秘漆黑的密封迴旋管道中不停旋轉，到中段開放式管道時重見光明，又瞬間往下高速俯衝，直到終點。

▲「勇者之巔」是一條58公尺長、近90度的開放式滑梯，可體驗從17公尺高的頂端自由落體。（圖／業者提供）



極速迴環／深谷飛瀑／勇者之巔

一共有三條直立式滑梯，提供不同程度的挑戰！其中，「勇者之巔」最刺激，是一條58公尺長、近90度的開放式滑梯，可體驗從17公尺高的頂端自由落體，心臟不夠強大的人切勿嘗試。

▲「急流漩渦」將衝入巨大湯碗中上下搖擺、旋轉，體驗由戶外玩到室內的驚魂時刻。（圖／記者彭懷玉攝）



急流漩渦

玩家們將衝入猶如巨大湯碗中的滑水道中，順著地心引力上下搖擺、旋轉，體驗由戶外玩到室內的驚魂時刻，最後極速衝入漏斗中，強大離心力讓設施劇烈左右搖晃，尖叫連連、腎上腺素飆升。

▲衝浪先鋒是香港首個室內衝浪機，可在專業教練的指導下，嘗試衝浪小技巧，每人可一對一免費體驗1分30秒。（圖／記者彭懷玉攝）

衝浪先鋒

香港首個室內衝浪機，探險家可在專業教練的指導下，嘗試衝浪小技巧，每人可一對一免費體驗1分30秒，若付費民眾則在另一道，80元港幣能玩上20分鐘。

▲「威威水地帶」有噴水裝置、隧道、水簾及各式小孩友善的親水設施。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼「天海灣」、「漂流探秘」都能一面享受人造浪，一面欣賞美景。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，親子族專屬的「威威水地帶」以香港海洋公園吉祥物「威威與好友」為主題區域，包括噴水裝置、隧道、水簾及各式小孩友善的親水設施。喜歡慢步調賞南中國海，以及周遭鬱鬱蔥蔥的景觀，「漂流探秘」、「天海灣」、「湧浪灣」、「激流旅程」都能一面享受人造浪，一面欣賞南區海岸美景，泡在水中，抓住夏天的尾巴。

▲▼「深海奇珍店」位於海洋公園水上樂園入口旁。（圖／記者彭懷玉攝）







深海奇珍店

「深海奇珍店」位於海洋公園水上樂園入口旁，除了泳衣、泳褲、沙灘拖鞋、墨鏡、毛巾及泳鏡，還有公園主題限定商品等，如Billabong、Barrel、Arena及Havaianas；深受孩童愛戴的「威威與好友」系列、海洋公園熊貓玩偶紀念品，都能在商店裡找到。

▲香港海洋公園水上樂園推出「夏末衝一沖三人同行」優惠，最低人均只需港幣112元。（圖／業者提供）



香港海洋公園水上樂園推出「夏末衝一沖三人同行」優惠，即日起至10月14日，3位成人同行，門票576元港幣，人均價港幣192元；小孩（3-11歲）、學生（12歲或以上之全日制學生）1位港幣168元，3人港幣336元，人均只需港幣112元，水上樂園僅開放上午11點至下午5點。

▲▼「維港海上大巡遊」哆啦A夢、KAWS & 芝麻街、奶昔大哥及LABUBU，四大巨型氣偶將於10月25日齊聚香港,維港海上大巡遊。（圖／AllRightsReserved提供）



說到香港盛事，不得不提風靡全球的哆啦A夢、KAWS & 芝麻街、奶昔大哥及LABUBU將於10月25日齊聚香港維多利亞港，11月1日更組成夢幻巡遊艦隊，巡遊維港兩岸，穿梭九龍與香港島。另外，「巡遊市集」10月25日至11月1日於中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）限時8天登場，早鳥票已開賣，粉絲們千萬別錯過。