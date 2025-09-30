白種元規劃旗下新村食堂來台展店　招牌「7分鐘泡菜豬肉湯」

▲白種元規劃旗下新村食堂來台展店。（圖／取自新村食堂官網）

記者黃士原／台北報導

南韓知名企業家兼廚師、有國民廚神之稱的白種元雖然暫停所有演藝活動，不過近期他展開全球加盟店的巡視之旅，昨日幫「本家BORNGA韓式燒肉」台北店站台時，除了示範如何享用「菜包肉」外，還提到台灣人有些人不吃牛肉，所以打算規劃旗下新村食堂來台展店。

近期白種元展開全球加盟店的巡視之旅，跟當地企業討論如何讓餐廳營運更好，第3站來到台灣，目前國內代理他的品牌分別是「本家BORNGA韓式燒肉」、「香港飯店0410」，前者招牌菜「白種元吾桑格」是將牛腹的雪花部位透過精準橫切技術製成薄片，後者則是主打的炸醬麵、炒碼麵等中華料理。

▲新村食堂來台展店另一大招牌就是「7分鐘泡菜豬肉湯」。（圖／取自新村食堂官網）

昨天白種元幫「本家BORNGA韓式燒肉」台北店站台時提到，他發現台灣很多人不吃牛肉，所以打算規劃旗下以豬肉為主的「新村食堂」來台展店，讓消費者想吃韓式烤肉時有另一種選擇。

新村食堂屬於高CP值的平價烤肉品牌，店內招牌首選原味和醬油口味的炭火燒肉，搭配爽脆生菜與多元化小菜。餐廳另一大招牌就是「7分鐘泡菜豬肉湯」，從開火到煮熟只需7分鐘，店員還會幫客人剪開泡菜與肉片，酸辣好滋味超級下飯。

▲客美多咖啡淡水捷運店10/2開幕。（圖／客美多提供）

另外，2018年登台的「客美多咖啡」，目前在全台已有30多家分店，新北市淡水區首店10月2日開幕，店址就在3號出口，門口也以類似洋樓建築常見的花磚裝飾，店內則以圓弧造型映襯淡水河畔黃昏夕陽折射的粼粼波光，同時也保有客美多咖啡的舒適空間，紅色絨布沙發與原木裝潢，牆面裝飾上淡水風景建築照片，巧妙結合淡水在地之美與客美多咖啡的店鋪特色，與咖啡香氣相互呼應，營造出既有地方情懷又具現代舒適感的氛圍。

▲客美多咖啡每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司。（圖／客美多咖啡提供）

客美多咖啡在日本已有900多家分店，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。除此之外，店內還有各式經典飲品與人氣甜點「冰與火」，讓顧客在享受美食的同時，感受客美多咖啡的獨特魅力。