士林萬麗Buffet 10月平日每人送龍蝦　周末晚餐戶外烤肉吃到飽

▲10月起士林廚房周末晚餐時段加開戶外烤肉專區 。（圖／士林萬麗提供）

記者黃士原／台北報導

中秋連假即將來臨，台北士林萬麗酒店規劃一系列烤肉趴踢，全天候自助式餐廳「士林廚房」10月起平日午晚餐每人加送1隻活龍蝦料理，周末晚餐時段加開戶外烤肉專區，現場無限供應炭烤麻辣小龍蝦、鹽烤海大蝦、火烤骰子牛。

位於台北士林萬麗酒店一樓的士林廚房搶攻中秋連假商機，10月1日起推出一系列餐飲專案，周一至周五午、晚餐時段用餐，每人加送1隻活龍蝦料理。周六、周日晚餐加開戶外烤肉專區，「炭烤麻辣小龍蝦」、「火烤骰子牛」、「爐烤和牛」或「爐烤美國肋眼」等無限量供應，餐價每人1580元起。

▲台北士林萬麗酒店10月4日推出限定的「泳池畔狂歡BBQ」。（圖／士林萬麗提供）

此外，台北士林萬麗酒店更於10月4日推出限定的「泳池畔狂歡BBQ」，提供肉質飽滿的「炭烤鱈場蟹」、香氣四溢的「美式豬肋排」、現切區經典「Porchetta 羅馬豬肉捲」、以及異國風味「沙嗲雞肉串」等料理，並搭配6款經典調酒，以及指定紅、白酒與無酒精飲品暢飲。

參加此中秋BBQ專案的消費者，還可參與抽獎活動，有機會獲得台北士林萬麗酒店限定的「平日豪華客房住宿券」及「士林廚房Shihlin Kitchen平日午、晚餐自助餐券」等好禮。

▲西門町意舍酒店於一樓Buttermilk戶外區，10月3日至10月6日提供「燒烤吃到飽」。（圖／意舍酒店提供）

另外，台北中山意舍酒店與西門町意舍酒店館內的Buttermilk摩登美式餐廳，10月1日至10月12日推出「中秋四人燒烤分享餐」（5280元起），預訂還可獲贈價值1280元的「玉兔抱月中秋禮盒」。此外，為了讓更多朋友品嘗到燒烤美味，10月3日至10月6日晚上6:30-9:00，西門町意舍酒店於一樓Buttermilk戶外區更提供「戶外燒烤吃到飽」，每人只要880元起，有牛肉、豬棒棒腿、雞翅、烤魷魚、蔬菜等多種燒烤美食，再搭配精釀啤酒、汽水喝到飽，更有歌唱藝人於現場演出。

