ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

士林萬麗Buffet 10月平日每人送龍蝦　周末晚餐戶外烤肉吃到飽

▲士林廚房BBQ 。（圖／士林萬麗提供）

▲10月起士林廚房周末晚餐時段加開戶外烤肉專區 。（圖／士林萬麗提供）

記者黃士原／台北報導

中秋連假即將來臨，台北士林萬麗酒店規劃一系列烤肉趴踢，全天候自助式餐廳「士林廚房」10月起平日午晚餐每人加送1隻活龍蝦料理，周末晚餐時段加開戶外烤肉專區，現場無限供應炭烤麻辣小龍蝦、鹽烤海大蝦、火烤骰子牛。

位於台北士林萬麗酒店一樓的士林廚房搶攻中秋連假商機，10月1日起推出一系列餐飲專案，周一至周五午、晚餐時段用餐，每人加送1隻活龍蝦料理。周六、周日晚餐加開戶外烤肉專區，「炭烤麻辣小龍蝦」、「火烤骰子牛」、「爐烤和牛」或「爐烤美國肋眼」等無限量供應，餐價每人1580元起。

▲士林廚房BBQ 。（圖／士林萬麗提供）

▲台北士林萬麗酒店10月4日推出限定的「泳池畔狂歡BBQ」。（圖／士林萬麗提供）

此外，台北士林萬麗酒店更於10月4日推出限定的「泳池畔狂歡BBQ」，提供肉質飽滿的「炭烤鱈場蟹」、香氣四溢的「美式豬肋排」、現切區經典「Porchetta 羅馬豬肉捲」、以及異國風味「沙嗲雞肉串」等料理，並搭配6款經典調酒，以及指定紅、白酒與無酒精飲品暢飲。

參加此中秋BBQ專案的消費者，還可參與抽獎活動，有機會獲得台北士林萬麗酒店限定的「平日豪華客房住宿券」及「士林廚房Shihlin Kitchen平日午、晚餐自助餐券」等好禮。

▲西門町意舍酒店於一樓Buttermilk戶外區，10月3日至10月6日提供「燒烤吃到飽」。（圖／意舍酒店提供）

▲西門町意舍酒店於一樓Buttermilk戶外區，10月3日至10月6日提供「燒烤吃到飽」。（圖／意舍酒店提供）

另外，台北中山意舍酒店與西門町意舍酒店館內的Buttermilk摩登美式餐廳，10月1日至10月12日推出「中秋四人燒烤分享餐」（5280元起），預訂還可獲贈價值1280元的「玉兔抱月中秋禮盒」。此外，為了讓更多朋友品嘗到燒烤美味，10月3日至10月6日晚上6:30-9:00，西門町意舍酒店於一樓Buttermilk戶外區更提供「戶外燒烤吃到飽」，每人只要880元起，有牛肉、豬棒棒腿、雞翅、烤魷魚、蔬菜等多種燒烤美食，再搭配精釀啤酒、汽水喝到飽，更有歌唱藝人於現場演出。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 美食雲 士林萬麗 Buffet 吃到飽 烤肉吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

推薦閱讀

白種元規劃旗下新村食堂來台展店

白種元規劃旗下新村食堂來台展店

Krispy Kreme國際咖啡日買2送1

Krispy Kreme國際咖啡日買2送1

德州BBQ名店新推5款新漢堡

德州BBQ名店新推5款新漢堡

開箱峴港「空中度假村」

開箱峴港「空中度假村」

一周兩天「林口夜市」排隊美食全收錄

一周兩天「林口夜市」排隊美食全收錄

潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局：明年起開船證照加考「避讓」

潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局：明年起開船證照加考「避讓」

士林萬麗Buffet 10月平日每人送龍蝦

士林萬麗Buffet 10月平日每人送龍蝦

超商連6天「買2送2」中秋優惠懶人包

超商連6天「買2送2」中秋優惠懶人包

萬波10/1漲價！9款飲品貴5元

萬波10/1漲價！9款飲品貴5元

松山機場新開幕貴賓室！台味小吃現點現做

松山機場新開幕貴賓室！台味小吃現點現做

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本免稅新制3步驟曝光　明年11月實施

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

宜蘭車站旁60年深夜排隊老店

參觀養樂多製造生產線！

苗栗飯店「美食音樂嘉年華」免費開放

客美多咖啡淡水店10/2開幕

開箱峴港「空中度假村」

三峽老街祖師廟藏美人魚雕刻　最美冰店喝碧螺春豆奶

莫斯科闆娘手作「俄羅斯布林餅」

隱身桃鶯陸橋下豆花三輪車！

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

白種元規劃旗下新村食堂來台展店

Krispy Kreme國際咖啡日買2送1

德州BBQ名店新推5款新漢堡

開箱峴港「空中度假村」

一周兩天「林口夜市」排隊美食全收錄

潛水遭船碰撞事故頻傳　航港局：明年起開船證照加考「避讓」

士林萬麗Buffet 10月平日每人送龍蝦

超商連6天「買2送2」中秋優惠懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366