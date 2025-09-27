ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台中新光三越餐飲優惠一次看　拉麵、炸雞買一送一

▲麵屋一燈2號進駐新光A11。（圖／記者黃士原攝）

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

睽違226天，台中新光三越今日重新開業，其中許多新進駐餐飲品牌，包括拉麵控必吃的麵屋一燈、本村韓式炸雞、八色烤肉mini、薯條界的天花板Potato Corner，以及初魚集團旗下5大品牌，同時各家也推出開幕優惠，以下整理相關資訊供大家參考。

▲麵屋一燈「黑蒜雞豚拉麵」（圖／麵屋一燈提供）

▲麵屋一燈台中新光店限定登場的「黑蒜雞豚拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

麵屋一燈

有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」，以濃厚魚介冠軍沾麵為主打，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取。此次台中新光店限定登場的「黑蒜雞豚拉麵」，透過鮮蒜泥的辛香、黑蒜油的甘醇，以及炸蒜酥的酥脆，展現蒜香獨特魅力。

歡慶開幕，9月27日至9月29日單筆享88折優惠，並可掃碼領取買一送一券（每日限量100張，效期至10/31），下次消費使用。此外，人氣「劍玉挑戰」活動強勢回歸，10月31日前凡於平日15:00至17:00到店消費，即可參加挑戰，3次內成功者，即享拉麵88元優惠價。

▲八色烤肉mini主打專為單人設計的韓式烤肉。（圖／八色烤肉提供）

八色烤肉mini

「八色烤肉mini」提供現烤的各式單人肉品套餐，餐點裡不僅有肉類主食，更包含兩款韓式小菜、米飯、包肉生菜、湯品、3款沾醬。歡慶台中新光中港店開幕，即日起特別祭出限時限量開幕優惠，9月27日至9月29日點購「醬淋烤牛肉」即享免費增量50%，每日限量30份；9月27日至10月3日到店消費任一主餐，即贈韓式小菜兌換券1張；9月27日至10月31日加入八色烤肉mini會員，憑會員畫面再享套餐白飯免費升級「韓式紫米拌飯」，送完為止。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」。（圖／記者黃士原攝）

肉的長谷川

來自日本的「肉的長谷川」主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合。慶祝進駐台中，9月27日至9月29日買日本和牛漢堡排享免費加碼一片肉肉，買味自慢炸雞免費送日式脆滋細薯條，以上優惠每日限量50份。

▲本村炸雞台中首店今開幕。（圖／業者提供）

本村炸雞

本村炸雞台中首店以「美食街型態」登場，並推出一人獨享的「個人套餐」選擇，一共有9款個人餐，包含各部位炸雞有綜合、雞腿、無骨腿肉、雞柳等，可搭配韓食、炸物；另也提供韓式拌飯、人參雞湯、韓式泡菜鍋、豬肉辣豆腐鍋與海鮮豆腐鍋等經典料理的套餐選擇。9月27日至9月29日，門市購買任一套餐，即可獲得「蜂蜜黑胡椒雞翅」1組，送完為止。

▲「初魚 鮨」的壽司以純熟技藝與旬味食材為核心。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲「初魚 鮨」的壽司以旬味食材為核心。（圖／豊漁餐飲集團提供）

豊漁餐飲集團

豊漁餐飲（初魚集團）旗下5大餐飲品牌同步進駐台中新光三越，10月15日前祭出開幕優惠。

初魚 鮨：承襲正宗江戶前壽司精神，堅持每週空運日本直送漁獲，讓饕客得以在台灣零時差品味當令鮮美。優惠：套餐裡「海膽」料理升級為海膽加倍。

▲日本A5和牛。（圖／記者黃士原攝）

初魚 鉄板料亭：則是將日本高端鐵板料理帶入劇場式的用餐體驗，嚴選和牛、海鮮與時令食材，搭配職人即席演繹。開幕同步推出全新秋季套餐。

▲「牛喜」壽喜燒鍋。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲「牛喜」壽喜燒鍋。（圖／豊漁餐飲集團提供）

牛喜：以平實價格提供和牛體驗，並以個人鍋物設計，呈現關西風日式壽喜燒與博多風水炊鍋，喜愛品嚐湯頭的消費者，亦可選擇以溫潤雞湯為底的水炊鍋。優惠：A5黑毛和牛套餐升級大盛（肉量增加30%）僅需加價100元。

▲黑鮪魚丼。（圖／業者提供）

長浜魚屋：以日本九州最大「長浜鮮魚市場」空運直送的黑鮪魚為主打，418元起即可享受大腹、中腹、赤身三大部位的黑鮪魚丼飯，並能自由加購。優惠：新品「DX 月見四喜丼」（海膽、黑鮪魚、鮭魚、鮭魚卵）開幕嚐鮮價698元。

▲季樂 主打親民價格的鐵板燒，以日本A5和牛為核心。（圖／記者黃士原攝）

季樂 和牛鐵板燒：主打親民價格的鐵板燒，以日本A5和牛為核心，結合龍蝦、活鮑魚等高級食材，不到千元即可享受。優惠：日本甘鯛單點可享每尾600元+10%優惠價。

