竹市風箏節10/3開跑！25米外星人首度登台　還有發光骷髏宇宙燈會

▲「2025新竹市國際風箏節」將於10月3日至5日在新竹漁港登場。（圖／主辦單位提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

秋高氣爽的季節到風城玩！「2025新竹市國際風箏節」將於10月3日至5日在新竹漁港登場，今年有15公尺長「星際迷航企業號」及多架外星人飛船亞洲首飛；25公尺「外星人」風箏領軍「外星軍團」，首次在台亮相，上百隻風箏接續升空，形成壯觀又療癒的畫面。

▲▼今年有15公尺長「星際迷航企業號」及多架外星人飛船，在亞洲首飛；25公尺外星人風箏領軍外星軍團，首次在台亮相。

2025新竹市國際風箏節主題為「箏霸星際」，市府邀請法國、義大利、紐西蘭、新加坡等國際風箏團隊，以及台灣各地優秀隊伍，共超過15支頂尖團隊齊聚竹市，由亞洲國際風箏聯合會與台灣專業隊伍升空操演。

▲紐西蘭帶來多架太空船、太空人來台獻技。

亮點包含來自法國、知名的「星際迷航企業號」將在亞洲首度飛行。義大利好手更端出25公尺長「外星人」風箏，領軍「外星軍團」，也是首次在台亮相。紐西蘭帶來多架太空船、太空人；台灣則有18公尺太空梭、多款太空人及外星人造型風箏，展現東西方「太空對決」的震撼氣勢。活動期間，竹市吉祥物「竹市特派員皮卡」也將化身太空人，與旅客熱情互動。

▲上百隻風箏接續升空，形成壯觀又療癒的畫面。

此外，新亮點「夜光風箏秀」10月4日、5日兩晚限定演出，巨型發光骷髏、夜行太空人、幻彩外星生物以及會發光的小魚尾獅，將點亮新竹夜空，營造「宇宙燈會」般的夢幻氛圍。

同時，還有直徑3公尺的飛碟地景風箏，皮卡將駐守其中，成為親子拍照地標。舞台活動則邀請MOMO家族、太空馬戲秀、紅鼻子馬戲團、炫光忍者街舞秀等團體輪番演出，搭配風箏彩繪DIY與科普闖關遊戲，多元活動親子族別錯過。

▲今年以「箏霸星際」為主題，不僅結合科技與宇宙元素，更從過往的2天延長至3天。

邱代理市長表示，今年以「箏霸星際」為主題，不僅結合科技與宇宙元素，更從過往的2天延長至3天，讓民眾都能參與其中、玩得盡興。

同時，邱代理市長提及，新竹漁港的漁產品直銷中心將於10月13日起搬遷，不妨趁著風箏節期間，到老直銷中心與經營逾30年的老攤商、老餐廳再相聚。未來直銷中心將以嶄新的面貌見客，請大家繼續支持，共同見證新竹漁港的新風貌。

▲「2025新竹市國際風箏節」邀大家探索無垠藍天與浩瀚星際。



產發處表示，活動期間全面禁止汽車進入漁港停車，現場提供近5000個機車停車格，市府亦全新規劃免費接駁專車，接駁車將於「新竹火車站」、「樹林頭停車場」、「頭前溪左岸停車場」及「海山漁港停車場」設站，民眾汽車可停放於停車場，再轉乘接駁車進場參觀。