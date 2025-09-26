Potato Corner台中店明天試營運　10月初再插旗新北、新竹

▲Potato Corner台中店9/27試營運。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」，近期將一口氣開出3家分店，台中店9月27日試營運，新北、新竹兩家店陸續在10月初跟大家見面。

Potato Corner是源自於菲律賓的知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市，以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名。今年8月初首度登台，首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥（Sour Cream ＆ Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）、香辣BBQ（Chili BBQ），小份78元、中份128元、大份168元（可選2種口味）、特大份258元（可選2種口味）。

▲Potato Corner 10月初再開新北、新竹店。（圖／記者黃士原攝）

近期Potato Corner將一口氣開出3家分店，台中店9月27日試營運，9月28日開幕；新店裕隆城店10月2日至10月12日試營運，10月13日開幕，新竹巨城店10月7日試營運，10月8日開幕。

▲本村韓食炸雞插旗台中新光三越。（圖／本村韓食炸雞提供）

另外，本村韓食炸雞9月27日插旗台中新光三越，不僅是台中首間門市，更是品牌首次以「美食街型態」登場，主打快速便利與個人套餐，讓消費者不論是一人獨享，或逛街隨手點餐，都能輕鬆體驗。慶祝台中首店開幕，9月27日至9月29日凡購買任一套餐，即送「蜂蜜黑胡椒口味雞翅」1組。