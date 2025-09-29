ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
普吉島玩翻天　跳島探險與必吃美食全攻略

文／七逗旅遊網

旅行，不只是走馬看花，而是一次讓身心靈重新充電的體驗。泰國普吉島，正是這樣一個能同時滿足冒險、文化與美食的夢幻目的地。這裡不僅有陽光與沙灘，更藏著豐富多樣的玩樂方式與道地美味，讓每一趟假期都難以忘懷。

愛上普吉的7個理由　泰國觀光局邀您探索海島天堂（圖／shutterstock提供）

▲在大型帆船甲板上拍下絕美度假剪影，享受海上自由與陽光洗禮的完美時光。

最受矚目的玩法，當屬大型帆船跳島之旅。旅人們迎著海風出航，航向皇帝島、珊瑚島與蜜月島，在碧海藍天下盡情潛水、浮潛，或靜靜拍下最夢幻的度假剪影。若想更貼近自然，不妨搭乘泰式長尾船，穿梭於紅樹林水道，流連在海上桂林般的奇岩怪石之間，感受大自然的壯麗與靜謐。

普吉島玩翻天 跳島探險與必吃美食全攻略（圖／shutterstock）

▲在綠意盎然的叢林上空體驗飛索，尖叫聲與笑聲交織成最難忘的度假回憶。

對於熱愛挑戰的旅人，普吉島的戶外冒險活動更是精彩無比。叢林飛索讓你化身飛鳥，凌空穿越熱帶雨林，心跳加速卻欲罷不能；越野 ATV則讓你揚起塵土，馳騁於泥濘山徑與蜿蜒小徑，徹底釋放速度與力量；而峽谷漂漂河則提供另一種節奏，乘著橡皮艇隨溪流蜿蜒前行，被滿眼綠意環抱，放鬆卻又充滿樂趣。

普吉島玩翻天 跳島探險與必吃美食全攻略（圖／shutterstock）

▲身著典雅泰服，感受海風與陽光，享受文化與自然的雙重魅力。

喜歡深度探索的旅人，也能在這裡找到另一種浪漫。換上典雅的傳統泰服，在普吉老城與古寺廟之間悠然漫步，感受時光靜止般的氛圍。每一個轉角，都是旅程中不可錯過的文化風景。

普吉島玩翻天 跳島探險與必吃美食全攻略（圖／shutterstock）

▲Torry's Ice Cream的人氣甜點：融入在地風味的椰奶黑糯米冰淇淋，帶來清爽又驚喜的味蕾體驗。

當一整天的活動告一段落，美食成為最溫柔的收尾。無論是酸辣過癮的火山排骨，鮮美的泰式海鮮，或清爽甜蜜的芒果糯米飯，都能為旅人補充滿滿能量；而普吉老城的 Torry's Ice Cream 更是年輕旅客必打卡的冰品名店。

由泰國觀光局領軍、台灣9家頂尖旅行社聯手打造的全新品牌《虎哩普吉》旅遊行程，結合台灣虎航每週二、六直飛普吉島的航班，精心設計五大主題行程，19,800元起即可輕鬆出發。若想要一次解鎖「吃、住、玩全包」的極致享受，也可選擇Club Med普吉島徹底放鬆，盡情享受純粹的度假氛圍。


虎哩普吉https://event-2.7to.com.tw/landingpage/25tat_phuket/

