京都抹茶名店「八十八良葉舍」來台　10/11起連3天客座大倉久和

▲京都抹茶名店「八十八良葉舍」來台快閃。（圖／大倉久和大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

來自京都抹茶名店八十八良葉舍，以講究茶葉品質與極致濃度著稱，自10月11日起至10月13日來台客座大倉久和大飯店，將正宗京都風味的抹茶文化帶來台灣。

曾擔任咖啡師的品牌創辦人丸山順裕代表，因一次與玉露茶的邂逅而深受感動，2019年在京都創立了「八十八良葉舍」，期望讓人們隨時都能品味到當季最極致的茶香。每一款茶葉皆由丸山代表親自嚴選，依四季時令精挑京都產地的上乘茶款，讓茶香隨時序流轉，展現日本茶豐富而深邃的風貌。

▲京都抹茶名店「八十八良葉舍」來台快閃。（圖／大倉久和大飯店提供）

▲八十八良葉舍的抹茶拿鐵是現點現作、每杯皆由茶筅細緻手刷而成。

八十八良葉舍自京都成立以來大受賓客好評，已成為人氣打卡名店，不但在日本快速竄紅，就連外國遊客前往京都也必吃排隊名店。除了多款抹茶與招牌抹茶拿鐵，同時還供應抹茶冰淇淋系列，以及焙茶拿鐵、紅茶拿鐵等多樣化日本茶飲。

八十八良葉舍不僅集結京都府產的特色茶款與單一產地抹茶，更致力於詮釋日本茶的多樣魅力與細膩層次，其中招牌商品「抹茶拿鐵」更是現點現作、每杯皆由茶筅細緻手刷而成。這次來台灣客座，將帶來抹茶拿鐵、抹茶冰淇淋、焙煎抹茶拿鐵等招牌商品。

▲byebyeblues「DREAM PLAZA門市」祭出3重優惠。（圖／byebyeblues提供）

另外，台北信義區DREAM PLAZA攜手統一時代百貨台北店展開周年慶活動，位於B2的台南人氣生乳捲品牌byebyeblues祭出3重回饋優惠，9月25日起至9月29日可享「天使之戀生乳捲」、「香芋見泥生乳捲」第2條10元，每日各限量30組，優惠不得共用。

9月25日起至10月6日推「生乳捲第2條6折」優惠，口味任選，並以價低者為優惠品項；10月7日起至10月19日再推「義式生巧抹茶生乳捲第2條半價」優惠，每日限量30組。

關鍵字： 美食雲 京都抹茶名店 八十八良葉舍

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

