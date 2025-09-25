Mister Donut「雷神巧克力甜甜圈」新上市　萬聖節口味同步開賣

▲Mister Donut找來「雷神巧克力」推出3款聯名甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌「Mister Donut」找來日本「雷神巧克力」聯手推出3款甜甜圈，有黑雷神、粉紅雷神、白雷神等口味，分別搭配經典波堤、歐菲香，9月30日起全門市上市。同步推出萬聖節限定甜甜圈，以大小眼怪物做為主角打造5款新造型。

▲雷神巧克力甜甜圈有3種口味選擇。

「Mister Donut X 雷神巧克力」推出3款聯名甜甜圈，「黑雷神巧克力波堤」選用Q彈巧克力波堤搭配黑可可醬，中心夾層搭配豐富餅乾粒增添口感，最後灑上金色糖片。

「粉紅雷神波堤」同樣使用波堤沾上酸甜草莓可可醬，再結合脆口餅乾，最後灑上細緻糖粉；「白雷神歐菲香」則是歐菲香與白可可沾醬的組合，營造出白雷神巧克力的奶香，3款甜甜圈售價皆為65元。

▲▼同步推出5款萬聖節甜甜圈。

另為迎接萬聖節，Mister Donut同步推出5款怪物甜甜圈，「可可獨眼波堤」、「葡萄大眼波堤」、「草莓獨眼波堤」把Q彈波堤各別裹上可可、草莓可可及葡萄優格可可沾醬，再以糖果米或優格可可線條裝飾，並貼上大眼可可片，變身搗蛋的怪物甜甜圈，售價皆為50元。

還有2款「草莓眼球棒棒糖」、「優格眼球棒棒糖」，將甜甜圈棒棒糖各別沾裹上草莓可可、優格可可醬，再以蘋果可可線條及棉花糖點綴，最後貼上生動的眼睛可可片，售價皆為42元。

為歡慶新品上市，9月30日至10月6日可享「甜甜圈買5送1／買6送2」優惠，提醒須內含1款指定商品，限送價低品項；即日起還可享「現作飲品第2件5折」優惠。

▲byebyeblues「DREAM PLAZA門市」為迎百貨周年慶祭出3重優惠。（圖／byebyeblues提供）

此外，byebyeblues「DREAM PLAZA門市」為迎百貨周年慶祭出3重優惠，即日起至9月29日可享「天使之戀生乳捲」、「香芋見泥生乳捲」第2條10元，每日各限量30組，優惠不得共用；至10月6日前再推「生乳捲第2條6折」，口味任選，並以價低者為優惠品項；10月7日起至10月19日還有「義式生巧抹茶生乳捲第2條半價」優惠，每日限量30組。