饗賓6大Buffet農曆春節訂位時間出爐　黑卡會員10/1搶先預約

▲饗賓集團今年新Buffet品牌「URBAN PARADISE」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

想在「饗食天堂」、「饗饗」吃年夜飯的民眾注意了，饗賓集團公布旗下餐飲品牌2026農曆春節訂位時間，10月1日開放黑卡會員搶先電話預約，10月8日起開放金卡會員，10月15日起全面開放。

饗賓集團今日公告餐飲品牌2026農曆春節訂位時間，旗下「饗 A Joy」、「饗食天堂」、「果然匯」、「饗饗」、「旭集 和食集錦」、「URBAN PARADISE」6大Buffet品牌，以及單點品牌「開飯川食堂」、「真珠」、「饗泰多」、「貓將壽司」、「小福利麻辣鍋」，將於10月1日起開放「iEAT饗愛吃」黑卡會員電話訂位，10月8日起開放金卡會員，10月15日起全面開放預約。

鐵板料理「旨醞」則於12月13日、12月15日，分別開放黑卡及金卡會員電話訂位，12月18日起全面開放。

▲十二廚韓國美食節登場，烤肉無限供應。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北喜來登十二廚11月30日前推出「韓國美食節」，由新任西餐行政主廚孫榮打造出30多正宗韓味料理，從碳烤豬五花、鮑魚海鮮人蔘雞粥、馬鈴薯燉肉、辣炒年糕、海鮮煎餅到炸雞，通通無限供應。同時餐廳加碼「寒舍25周年抽獎活動」，10月起於假日午晚餐時段用餐，有機會抽中雙人住宿券、自助餐券。

▲韓式碳烤豬肉（豬五花）。（圖／記者黃士原攝）

韓國人餐桌上不可或缺的「韓式烤肉」是這次美食節的焦點，孫榮以鳳梨、洋蔥、水梨、蘋果與啤酒醃製肉質，可以軟化纖維並帶出果香，再拌入辣醬與水果烤肉醬，風味清爽不油膩。鐵板區提供3款招牌肉品，分別是韓式川辣豬五花、韓式碳烤豬肉（豬五花）、韓式碳烤板腱牛，搭配美生菜與3款特製醬料，假日午晚餐更升級為「現煎帶骨牛小排」。

▲韓式馬鈴薯燉肉。（圖／記者黃士原攝）

多數人對韓國的第一印象往往是泡菜與燒肉，孫榮特別於熱餐檯規劃多道在地菜色，其包括被譽為「韓國版火山排骨」的韓式馬鈴薯燉肉，以芝麻粉、白菜與韓式大醬細火燉煮，湯汁濃厚。釜山豬肉湯飯則是選用新鮮豬五花與內臟，搭配韓國大蔥與蒜末慢火細熬，湯頭乳白濃郁卻不膩口，可依個人喜好加入蝦醬、韓式辣醬與韭菜。