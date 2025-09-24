藏壽司高雄台南連開2家店「祭9折優惠」　吉伊卡哇滿額贈同步登場

▲藏壽司9月底、10月初南部連開2家店。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導



藏壽司南部再展新店，高雄五福光華店、台南永康永大路店分別於9月30日、10月7日試營運，兩家同時祭出14天9折優惠。另外，藏壽司與「吉伊卡哇」的聯名活動正在進行中，9月30日起再加碼2款限量滿額贈。

藏壽司加速布局南台灣，高雄五福光華店9月30日試營運，10月7日正式開幕，選址五福一路與光華一路路口之文教核心地段，鄰近文化中心、新崛江商圈與大統百貨，共有220席座位。台南永康永大路店則於10月7日試營運，10月14日正式開幕，地處交通便利的永大路，鄰近火車站、交流道與成熟商圈，設有專屬停車場。

慶祝開新店，高雄五福光華店、永康永大路店祭出限定優惠，試營運起14天內到店用餐，追蹤官方社群並完成指定打卡步驟，即享不限金額9折。

▲藏壽司滿額贈「圓形扇子」。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司與「吉伊卡哇」的聯名活動正在進行中，接下來還有2款滿額贈登場，9月30日單筆消費滿800元，並完成LINE與Facebook指定步驟，即可免費獲得文件夾（共有4款），完整收錄角色的可愛模樣。10月7日起則是送圓形扇子，同樣也有4款。

▲壽司郎聯名《寶可夢》，集滿點數可把吊飾帶回家。（圖／壽司郎提供）

另外，訓練家集合！壽司郎與《寶可夢》合作，9月22日推出聯名集點活動，全台店內單筆消費滿400元即可獲得1點活動點數，滿800元可得2點，集滿3點可兌換「寶可夢壓克力吊飾（共5款）」1個，全台限量43,000個。集點6點可兌換「寶可夢日式湯吞杯」1個，9點則可以把「寶可夢圓淺盤2入」帶回家。