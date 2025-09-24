ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
咖啡派對9/28快閃關渡碼頭！DJ打碟、前百名贈吐司　還有免費接駁

▲關渡碼頭將於9月28日再次舉辦《關關聚揪》咖啡派對。（資料照／主辦單位提供）

▲關渡碼頭將於9月28日再次舉辦《關關聚揪》咖啡派對。（資料照／主辦單位提供）

記者彭懷玉／綜合報導

上回錯過的人還有機會！關渡碼頭將於9月28日再次舉辦《關關聚揪》咖啡派對，維持免費入場、前100名招待吃吐司，以及捷運關渡站至碼頭的免費接駁車等。民眾能就近聆聽DJ打碟，並增添Sunset Party元素，可以一邊欣賞關渡的日落餘暉，感受慵懶放鬆的度假氛圍。

▲關渡碼頭將於9月28日再次舉辦《關關聚揪》咖啡派對。（資料照／主辦單位提供）

▲首場《關關聚揪》咖啡派對電音區的 Afro House曲風，與非洲鼓手陳采葳、小號手李宇宸的演出完美融合。（資料照／主辦單位提供）

第二場《關關聚揪》咖啡派對時間調整為下午2點至晚上9點，讓派對、音樂愛好者可以從容抵達會場，在好音樂及青山綠水環繞下，徹底放鬆身心靈。除了音樂之外，當天還有特技單車玩家到場切磋試身手，而「八仙六代園」則帶來北市one & only的關渡米磚以及麻糬QQ，以北投在地的自然農作風味收服民眾的胃。

▲「小鳥吃吐司」麵包車也開到咖啡派對現場。（資料照／主辦單位提供）

▲「小鳥吃吐司」麵包車將再次開到咖啡派對現場。（資料照／主辦單位提供）

嘻哈區從下午2點至晚間8點；電音區從下午3點至晚上9點演出。另外，為了打造關渡碼頭成為北市跑趴派對的第三空間，即日起《關關聚揪》咖啡派對將開放各路新秀、業餘DJ，乃至各類樂器的樂手或玩家，報名咖啡派對的後續場次演出，期能激發出更多跨界互動與可能性。

▲關渡碼頭貨櫃市集。（圖／記者彭懷玉攝）

▲關渡碼頭貨櫃市集夜間氣氛迷人。（圖／記者彭懷玉攝）

《關關聚揪 咖啡派對 ep.02 Sunset Party暖身迎中秋》
日期：9/28 (日) 14:00至21:00  
地點：關渡碼頭貨櫃市集
關關聚揪第二場演出陣容：
Hip Hop stage 嘻哈區
14:00-15:30 Hawaii
15:30-17:00 HaoHao
17:00-18:30 Mr. SunShine
18:30-20:00 DanVibe

Afro House / Melodic House 電音區
15:00-16:30 Chien
16:30-18:00 Celashia
18:00-19:30 CC
19:30-21:00 Onion

備註：9/28 14:00至21:30，將有派對免費接駁專車，在捷運關渡站1號出口、關渡碼頭貨櫃市集之間來回對開，車程5分鐘，等候時間約10-15分鐘。需手機出示活動通Accpuss電子票券給司機，方能上車。

