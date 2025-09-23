ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／Sandra Lee提供）

▲陳耀訓蛋黃酥雖然預購已經結束，但現場門市仍會供應「少量現貨」。（圖／Sandra Lee提供）

記者黃士原／台北報導

「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥雖然預購已經結束，但現場門市仍會供應「少量現貨」，由於現場等待人潮過多，店家公告今日起11:50發號碼牌，13:00開始販售，10月5日、6日就不再現場販售，只提供已在拓元系統訂購者進行取貨。

陳耀訓．麵包埠為了讓每個人都能公平買到蛋黃酥，2021年起利用「拓元售票系統」販售，被網友稱為「史上最難搶」的蛋黃酥。不過今年開賣後15分鐘才售罄，跟以往秒殺的狀況大不相同，但依然在1小時內完售。

往年陳耀訓．麵包埠在製作蛋黃酥訂單時，師傅都會依據當日進度，確認是否有多餘數量可釋出至門市現場，所以不少人也會前往門市排隊購買。不過由於近期「少量現貨」的蛋黃酥遠不足以應付等待的人潮，店家公告今日起至10月4日，11:50會發號碼牌，13:00開始販售，10月5日、6日就不再現場販售，只提供已在拓元系統訂購者進行取貨。

▲不二糕餅蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

另外，台中不二糕餅中秋前夕也在遠百信義A13、高雄夢時代設立快閃櫃，活動只到10月5日。業者表示，快閃櫃蛋黃酥每日都是從台中門市新鮮直送，每天準備數量約千盒，每人每日限購5盒，販售商品包括蛋黃酥（12入900元、6入450元）、大月綜（6入蛋黃酥+6入檸月酥，820元）、茶蛋組（6入蛋黃酥+8入茶鳳黃，820元）。

關鍵字： 美食雲 陳耀訓 蛋黃酥 中秋節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

推薦閱讀

貓空清幽茶屋秘境眺望絕美101夜景！

貓空清幽茶屋秘境眺望絕美101夜景！

COMEBUY限時2周4大飲品買1送1

COMEBUY限時2周4大飲品買1送1

超商聯名「度小月」推肉燥烤飯糰　晶華紅燒牛肉麵139元吃得到

超商聯名「度小月」推肉燥烤飯糰　晶華紅燒牛肉麵139元吃得到

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市還能買到」　

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市還能買到」　

麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」

泰越捷航空「0元機票」明起開搶

泰越捷航空「0元機票」明起開搶

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑

必勝客煙燻起司火山熔岩餅皮新上市

必勝客煙燻起司火山熔岩餅皮新上市

直接丟整隻雞下鍋油炸！

直接丟整隻雞下鍋油炸！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

5家飯店Buffet樂齡族優惠整理包

40年三角老屋改建　閣樓喝咖啡超愜意

7家飯店港點吃到飽懶人包

台中人氣早午餐「於光」熄燈

高雄黃昏市場隱藏版手路菜小攤

阿婆加料不手軟！三重隱藏版大腸麵線

麻辣燙新品牌「賴山嶼」9/26開幕

手切膠質魯肉飯、鱸魚湯24小時不打烊

泰越捷航空「0元機票」明起開搶

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

熱門行程

最新新聞更多

貓空清幽茶屋秘境眺望絕美101夜景！

COMEBUY限時2周4大飲品買1送1

超商聯名「度小月」推肉燥烤飯糰　晶華紅燒牛肉麵139元吃得到

陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市還能買到」　

麗寶連假變身親子樂園兼車迷聖地

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」

泰越捷航空「0元機票」明起開搶

到大溪別只逛老街！太武藝術季開跑

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366