陳耀訓蛋黃酥10/4前「門市供應少量現貨」　每日11:50發號碼牌　

▲陳耀訓蛋黃酥雖然預購已經結束，但現場門市仍會供應「少量現貨」。（圖／Sandra Lee提供）

記者黃士原／台北報導

「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥雖然預購已經結束，但現場門市仍會供應「少量現貨」，由於現場等待人潮過多，店家公告今日起11:50發號碼牌，13:00開始販售，10月5日、6日就不再現場販售，只提供已在拓元系統訂購者進行取貨。

陳耀訓．麵包埠為了讓每個人都能公平買到蛋黃酥，2021年起利用「拓元售票系統」販售，被網友稱為「史上最難搶」的蛋黃酥。不過今年開賣後15分鐘才售罄，跟以往秒殺的狀況大不相同，但依然在1小時內完售。

往年陳耀訓．麵包埠在製作蛋黃酥訂單時，師傅都會依據當日進度，確認是否有多餘數量可釋出至門市現場，所以不少人也會前往門市排隊購買。不過由於近期「少量現貨」的蛋黃酥遠不足以應付等待的人潮，店家公告今日起至10月4日，11:50會發號碼牌，13:00開始販售，10月5日、6日就不再現場販售，只提供已在拓元系統訂購者進行取貨。

▲不二糕餅蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

另外，台中不二糕餅中秋前夕也在遠百信義A13、高雄夢時代設立快閃櫃，活動只到10月5日。業者表示，快閃櫃蛋黃酥每日都是從台中門市新鮮直送，每天準備數量約千盒，每人每日限購5盒，販售商品包括蛋黃酥（12入900元、6入450元）、大月綜（6入蛋黃酥+6入檸月酥，820元）、茶蛋組（6入蛋黃酥+8入茶鳳黃，820元）。