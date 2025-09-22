「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東　DIY全免費還能試吃生魚片

▲台東「成功鎮『遨遊成功。誰與箏風』」風箏節將於9月28日在成功海濱公園登場。（圖／主辦方提供）



記者彭懷玉／綜合報導

在新北市北海岸國際風箏節結束後，緊接著，台東「成功鎮『遨遊成功。誰與箏風』」風箏節將於9月28日在成功海濱公園登場，屆時將有虎鯨、藍鯨、旗魚等30隻海洋生物接連升空，與海岸意象相互呼應，形成海洋生物天空飄的療癒奇景。

▲約有30隻海洋生物跟鯨豚類風箏升空，為台東成功海濱公園天際增添童趣。（圖／主辦方提供）



亞洲國際風箏聯合會名譽理事長鄭凱元表示，本次風箏以鯨魚跟旗魚為主，大概準備30隻海洋生物跟鯨豚類別，其中，光是鯨魚就有10.5公尺長的虎鯨、16公尺藍鯨，也有約15公尺的旗魚風箏。鄭凱元指出，旗魚因為鼻子很長，相當不好飛，不過由於牠是台東最具特色的魚種，所以會以旗魚為主角。

▲旗魚是台東最具特色的魚種之一，本次將以15公尺的旗魚風箏作為主角。（圖／主辦方提供）



2025「成功鎮『遨遊成功。誰與箏風』」風箏節將於9月28日上午10點至下午4點在成功海濱公園舉行，今年以「大鯨旗．大成功」為主題，展現成功海洋文化、生態特色，由亞洲國際風箏聯合會邀請風箏好手前來一起箏風，活動由東海岸青年歌謠隊吟唱傳統歌謠揭幕，傳遞對大地的祝福與對風的期盼，隨後整日安排藝文演出，最終由瑪斯克表演藝術團隊，帶來受小朋友喜愛的角色互動演出，營造歡樂氛圍。

▲虎鯨飛上台東成功鎮天空。（圖／主辦方提供）



本次活動規劃多項免費體驗活動，包含「彩繪風箏DIY體驗」為上午10點至11點、下午2點至下午3點2場次，每場名額30名；「彩繪風車DIY體驗」從上午11點至中午12點、下午3點至下午4點，共2場次，每場名額50名。由藤木植人工藝師指導的「傳統八角風箏DIY」有上午10點半至中午12點，下午2點30至下午4點2場次，每場限6位。

▲本次活動規劃多項免費體驗活動。（圖／主辦方提供）



「海廢編織杯DIY」由迦南海耶海廢創生基地策劃，使用東海岸海洋廢棄物漁網為材料，進行實用器物創作，為下午1點至下午2點30分1場次，名額限10名。Parod實驗室則帶來在地「私廚料理體驗」，使用在地食材製作兩道驚喜創意料理，現場還提供現切鬼頭刀魚沙西米，參與者除了能品嘗東海岸風味，亦能透過導覽，認識食材背後的生態故事與文化脈絡，時間為下午2點30分至4點，共1場次，每場名額10名，上述活動皆採現場報名制，每場名額有限，額滿為止。

此外，現場規劃逾30攤在地市集，匯聚手作、文創、風味餐食等，民眾可以盡情巡遊、一併體驗地方特色魅力。活動當天，至大會服務台完成指定任務，即可獲得100元活動消費券，限量200名，名額有限。