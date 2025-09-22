20米長LABUBU、哆啦A夢4氣偶降臨香港！奶昔大哥掀回憶殺

▲哆啦A夢、KAWS & 芝麻街、奶昔大哥及LABUBU氣偶將於10月25日齊聚香港。（圖／AllRightsReserved提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

粉絲準備訂機票！風靡全球的哆啦A夢、KAWS & 芝麻街、奶昔大哥及LABUBU，四大巨型氣偶將於10月25日齊聚香港，11月1日更組成夢幻巡遊艦隊，在維港沿兩岸巡遊。同時，海濱長廊中環段將舉辦為期8天的「巡遊市集」，包含融合IP特色的快閃店、主題餐飲與遊戲體驗等，早鳥票於26日開賣。

▲4個IP角色化身巨型海上充氣裝置，並於10月25日起亮相維港海面。



繼去年夏天的哆啦A夢展之後，今年秋天，香港知名創意品牌AllRightsReserved（ARR）驚喜打造「維港海上大巡遊」。活動有兩大亮點，一是將4個IP角色化身巨型海上充氣裝置，並於10月25日起亮相維港海面，更將在11月1日組成夢幻艦隊，巡遊維港兩岸，穿梭九龍與香港島。另外，「巡遊市集」10月25日至11月1日於中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）限時8天登場。

▲4大IP角色已在20日於青衣海域試水亮相，包含全新姿態KAWS&芝麻街（Elmo）重磅回歸香港；香港藝術家龍家昇筆下、POP MART旗下的LABUBU。

4大IP角色已在20日於青衣海域試水亮相，包含家傳戶曉的哆啦A夢；美國當代藝術家KAWS聯乘深受世界各地人士喜愛的芝麻街，以全新姿態KAWS&芝麻街（Elmo）重磅回歸香港；麥當勞人氣王奶昔大哥，掀起無數人的回憶殺，還有知名香港藝術家龍家昇筆下、POP MART旗下的LABUBU，當中最大超過20公尺長。

▲▼「維港海上大巡遊」巨型氣偶將率先於10月25日起在金鐘添馬公園對開海域公開見客；KAWS&Elmo、奶昔大哥表情很有戲。

「維港海上大巡遊」巨型氣偶將率先於10月25日起在金鐘添馬公園對開海域公開見客，並於11月1日啟航，雕塑將組成艦隊沿維港兩岸巡遊，穿梭九龍與香港島，盛況空前，旅客從不同角度觀賞，感受維港史無前例的壯觀景象。巡遊完成後，4座雕塑將在11月1日離開維港，完成這場歷史性展演。

▲為期8天的「巡遊市集」除了參與巡遊的哆啦A夢、KAWS & 芝麻街、奶昔大哥及LABUBU，還將加入更多國際IP。

展演期間，為期8天的「巡遊市集」除了參與巡遊的哆啦A夢、KAWS & 芝麻街、奶昔大哥及LABUBU，還將加入更多國際IP，包括Netflix爆紅電影《KPop獵魔女團》、Netflix原創影集《怪奇物語》第5季和《魷魚遊戲》、邁進75周年的SNOOPY與經典《花生漫畫》家族；以及迎接40周年的香港經典TOLO元祖橡皮鴨。

▲市集匯集多元體驗，包括結合不同IP特色的快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點以及扭蛋區。點圖放大。



市集匯集多元體驗，包括結合不同IP特色的快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點以及扭蛋區。市集更設有觀景台，可盡情眺望「維港海上大巡遊」的魅力，或是也能沿中西區海濱長廊漫步，以不同角度欣賞巨型氣偶。

「巡遊市集」早鳥優惠票於9月26日中午12點起開放KLOOK平台預購，成人票港幣50元起，孩童票為港幣40元，數量有限。另設現場發售門票，將依照門票銷售情況而定。所有門票均附送價值港幣20元的紀念品優惠券，可於11月1日或之前現場使用。門票僅供入場，場內如紀念品、餐飲與遊戲攤位等須額外付費。

憑紀念品折扣券於「巡遊市集」快閃店消費滿港幣200元或以上，可折抵港幣20元。此券可累計使用，每消費港幣200元可使用一張20元折扣券，消費港幣400元可使用兩張（折抵40元），以此類推。