鶴茶樓「烏瓦紅茶系列」新上市　限時1天任選第2杯半價

▲▼「鶴茶樓」秋季推出全新「烏瓦紅茶」系列。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓秋季推出全新「烏瓦紅茶」系列。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「鶴茶樓」秋季推出全新「烏瓦紅茶」系列，選用來自斯里蘭卡的世界3大名茶之一打造3款限定飲品，包括純茶、濃醇那堤到甘甜水蜜桃風味一次滿足，9月22日起正式上市，且可享限時1天第2杯任選半價優惠。

▲▼「鶴茶樓」秋季推出全新「烏瓦紅茶」系列。（圖／鶴茶樓提供）

▲烏瓦紅茶系列一共有3款飲品選擇。

鶴茶樓推出全新「烏瓦紅茶」系列，「烏瓦紅茶」擁有太妃糖甜香交織乾草的清涼滋味，售價35元起；「烏瓦那堤」加入柔和奶香，售價60元起；「水蜜桃烏瓦」則是紅茶結合水蜜桃，還吃得到些許果肉口感，售價70元起，9月22日全門市開賣。

為歡慶新品上市，9月22日當日可享「烏瓦紅茶系列任選第2杯半價」優惠，每人限購2組，並以價低者為優惠品項。

▲▼麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲▼麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

另外，麻古茶坊「巨峰葡萄系列」今年強勢回歸，一共推出3款限定飲品，全新「巨峰葡萄冰沙」選用大顆飽滿的巨峰葡萄打成細緻冰沙口感，每一口都能喝到濃郁果香，北部、中部、東部、離島售價85元，南部售價75元。

「芝芝葡萄果粒」則選用新鮮巨峰葡萄冰沙結合飽足葡萄果肉、清爽綠茶凍，最後淋上濃醇鹹甜芝芝；「葡萄果粒波波」同樣以巨峰葡萄冰沙為基底，搭配自製綠茶凍、Q彈波波增添口感，2款飲品售價相同，北部、中部、東部、離島地區售95元，南部85元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 鶴茶樓 麻古茶坊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

