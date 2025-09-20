ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全台最後一家「跳舞香水」已熄燈　招牌蜜糖吐司成絕響

▲跳舞香水歇業。（圖／記者黃士原攝）

▲最後一家「跳舞香水」已歇業。（示意圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

連鎖餐廳「跳舞香水」曾以蜜糖吐司風靡全台，是許多年輕女性的下午茶首選，不過近年來分店逐漸少，最後僅剩新北板橋店。日前有網友發現，該餐廳已在8月底悄悄歇業，這品牌正式走入歷史。

創立於2011年的跳舞香水，主打蜜糖吐司下午茶，同時提供義大利麵、燉飯、沙拉等鹹食，曾經受到許多年輕女生的喜愛。原本屬於展圓國際，後來由肯信國際買下，但近年據點愈來愈少，原本僅存的新北板橋店，日前被網友發現已在8月底悄悄歇業，正式宣告該品牌走入歷史。

跳舞香水新北板橋店收掉消息傳出後，有人說「居然倒了，我年輕的時候都在那邊約會的說」、「才打算下禮拜要去耶」、「上上個月才去吃，環境好，價錢小貴可以接受」、「也撐夠久了，有10幾年了」。

▲高雄60年老店「純正愛玉冰」歇業。（資料照／高雄美食地圖提供）

另外，位於高雄南華市場商圈的「純正愛玉冰」傳承三代，經營超過一甲子，堅持手洗愛玉，再配上酸甜檸檬汁，銅板價格就能買一碗來消暑，擁有許多忠實顧客。

不過，部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」日前經過攤位看見張貼出租公告，在臉書發文後，有自稱攤主阿婆的兒子留言表示，「今年年初媽媽就追隨爸爸陪在佛祖身邊了，加上兩個姐姐身體也不好，只能將經營超過60年的攤位收掉，謝謝大家這麼多年來對我們家支持」。

關鍵字： 美食雲 熄燈 歇業 結束營業 跳舞香水

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【精品遭殃】男子劃破8件精品！二手名牌店慘失10萬

「30隻海洋生物風箏」9/28快閃台東

懸空125公尺高玻璃展望台！

探索廚房漲價「最高貴4成」

哆啦A夢、LABUBU！4巨型氣偶在香港

CREMIA提拉米蘇冰淇淋限量回歸

超商「防颱優惠」來了　泡麵、鮮食2件更省

台中人氣早午餐「於光」熄燈

瑞芳瓶燈閃爍 × 九份紅燈籠影　山城雙享浪漫登場

瑞芳 x 九份「山城雙享 集點樂FUN送」9月28日正式開跑

瑞芳瓶燈節9月28日點亮山城！五大亮點玩翻瑞芳老街商圈

