全台最後一家「跳舞香水」已熄燈　招牌蜜糖吐司成絕響

記者黃士原／台北報導

連鎖餐廳「跳舞香水」曾以蜜糖吐司風靡全台，是許多年輕女性的下午茶首選，不過近年來分店逐漸少，最後僅剩新北板橋店。日前有網友發現，該餐廳已在8月底悄悄歇業，這品牌正式走入歷史。

創立於2011年的跳舞香水，主打蜜糖吐司下午茶，同時提供義大利麵、燉飯、沙拉等鹹食，曾經受到許多年輕女生的喜愛。原本屬於展圓國際，後來由肯信國際買下，但近年據點愈來愈少，原本僅存的新北板橋店，日前被網友發現已在8月底悄悄歇業，正式宣告該品牌走入歷史。

跳舞香水新北板橋店收掉消息傳出後，有人說「居然倒了，我年輕的時候都在那邊約會的說」、「才打算下禮拜要去耶」、「上上個月才去吃，環境好，價錢小貴可以接受」、「也撐夠久了，有10幾年了」。

另外，位於高雄南華市場商圈的「純正愛玉冰」傳承三代，經營超過一甲子，堅持手洗愛玉，再配上酸甜檸檬汁，銅板價格就能買一碗來消暑，擁有許多忠實顧客。

不過，部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」日前經過攤位看見張貼出租公告，在臉書發文後，有自稱攤主阿婆的兒子留言表示，「今年年初媽媽就追隨爸爸陪在佛祖身邊了，加上兩個姐姐身體也不好，只能將經營超過60年的攤位收掉，謝謝大家這麼多年來對我們家支持」。