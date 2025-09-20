年滿55歲用餐最高可享6折　5家飯店Buffet樂齡族優惠整理包

▲「悅．市集」全日自助餐廳9月餐廳主題是「異國炙烤．風味巡旅」。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北地區多家知名飯店看準55歲以上樂齡族的消費潛力，近期紛紛在旗下Buffet餐廳推出平日專屬優惠，積極搶攻銀髮族市場。以下整理5家好康資訊。

台北新板希爾頓酒店

迎接秋季與中秋佳節，台北新板希爾頓酒店即日起推出系列餐飲活動，「悅．市集」全日自助餐廳全新登場「異國炙烤．風味巡旅」主題，匯聚大漠風情香料燉烤羊肉飯、牙買加風味烤鮮魚等異國美饌，並加碼推出樂齡長者優惠，10月31日前，年滿55歲賓客於平日午餐用餐享6折，每位餐價756元。

▲國聯飯店板石咖啡廳平日推出「資深公民的早餐約會」活動，滿55歲可享6折優惠。（圖／業者提供）

國聯飯店

板石咖啡廳位於國聯大飯店1樓，早上7點開始提供自助早餐，有廣受歡迎繽紛的開放式三明治、口感豐富的muesli燕麥、可鹹可甜的精緻鬆餅，搭配自助沙拉吧上的中西式熟食、現煎歐姆蛋、台式擔仔麵、港式燒賣，近期還新增清蒸蔬菜、泰式雞肉莎莎杯等健康新菜色。10點後全日供應輕食、飲品與甜點。

板石咖啡廳即日起至2026年3月31日周一至周五推出「資深公民的早餐約會」活動，年滿55歲並持身分證即享早餐6折優惠。

▲年滿60歲到鉑麗安全日餐廳用餐享65折。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

JR東日本大飯店台北

鉑麗安全日餐廳以開放式廚房搭配多元國際料理餐檯為賣點，主打歐陸風格與亞洲精緻熟食，菜色涵蓋從海鮮冷盤、鐵板料理到創意甜點。11月4日前，周一至周五午餐時段，凡年滿60歲以上賓客，出示身分證明文件，即可享本人65折優惠。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

台北花園大酒店

鼓勵熟齡族群走出戶外、樂享生活，台北花園大酒店12月30日前都有「樂齡專案」，凡年滿55歲以上之貴賓，周一至周五於活動期間至饗聚廚房及花園thai thai兩家Buffet用餐，出示本人有效身分證件，即可享第2位55折專屬優惠。

▲55歲以上到敘日全日餐廳可享7折至75折優惠。（圖／六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店

55歲以上貴賓消費並出示身分證明文件，到敘日全日餐廳消費用餐，可享以下優惠：平日午、晚餐，消費用餐7折及桌同行皆享85折（需酌收原價服務費），假日午、晚餐消費75折及該桌同行者皆享85折（需酌收原價服務費）。