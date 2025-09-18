55歲以上平日自助早餐享6折　國聯飯店優惠持續到明年3月

▲國聯飯店板石咖啡廳平日推出「資深公民的早餐約會」活動，滿55歲可享6折優惠。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

國聯飯店板石咖啡廳即日起至2026年3月31日的周一至周五，推出「資深公民的早餐約會」活動，年滿55歲可享6折優惠。

板石咖啡廳位於國聯大飯店1樓，早上7點開始提供自助早餐，有廣受歡迎繽紛的開放式三明治、口感豐富的muesli燕麥、可鹹可甜的精緻鬆餅，搭配自助沙拉吧上的中西式熟食、現煎歐姆蛋、台式擔仔麵、港式燒賣，近期還新增清蒸蔬菜、泰式雞肉莎莎杯等健康新菜色。10點後全日供應輕食、飲品與甜點。

板石咖啡廳即日起至2026年3月31日周一至周五推出「資深公民的早餐約會」活動，年滿55歲並持身分證即享早餐6折優惠。

▲「Seasons by olivier e.」即日推出「Déjà Food」系列菜色，首先登場是麵食主題，共有4款湯麵與1款乾麵。（圖／台北W飯店提供）

另外，位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」歡慶開幕兩周年，餐廳創辦人Olivier Elzer攜手台北W飯店行政副主廚，即日推出「Déjà Food」系列菜色，首先登場是麵食主題，共有4款湯麵與1款乾麵。

「香烤肋眼牛肉洋蔥湯麵」創作靈感源自外國旅客訪台必嚐的牛肉麵，湯底以牛大骨、牛肉、蔬菜與百里香熬煮，再加進炒至焦糖化的洋蔥，辛香料醃漬的肋眼牛肉透過西式慢烤技藝封存肉汁。「天婦羅炸蝦番茄手工細麵」採法式龍蝦湯概念，將烤過的原隻白蝦以奶油快速爆炒提煉香氣，再加入香料、番茄、蔬菜、白蘭地慢燉4小時，呈現海味馥郁的濃湯。

▲香烤肋眼牛肉洋蔥湯麵。（圖／台北W飯店提供）

「雞白湯龍蒿奶香手工麵」用老母雞熬製成濃厚雞白湯，搭配雞汁、龍蒿調製成的奶油醬，主食則是將慢煮雞胸肉製成香料雞卷。「焦香叉燒湯麵」奶白色湯頭是以豬大骨熬製，軟嫩叉燒以冰糖炒至焦化、保留其甜味，後放入添加了蘋果威士忌、八角、味噌、昆布、乾香菇及黑白胡椒等多重佐料的醬汁中燉煮4小時。